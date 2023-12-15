發現第2把槍 屋崙男被控謀殺2人案撤銷

阿拉米達地檢處12日將加迪安的兩項謀殺控罪撤銷。圖為地檢長官善貞。(本報檔案照)

2021年11月屋崙 一棟公寓大廈的33樓發生兩死槍擊 案，隨後34歲的公寓住客加迪安(Franz Gadient)被控雙重謀殺。加迪安的辯護律師雇請私家偵探再度搜查命案現場，結果發現了一把警察沒找到的槍。這項進展終於促成加迪安的控罪在12日撤銷，他在當天重獲自由。

槍擊命案發生那天，警察到達現場發現兩具屍體。22歲的瑪莉蕭(Mari Shaw)是加迪安的同居女友，另一人是44歲的威爾納(Jesse Willner)。威爾納的屍體旁邊有一把槍，這是警察當時發現的唯一槍枝。後來檢方把兩名死者的責任都安在加迪安身上，對他提出雙謀殺控罪，他一直被關在拘留所中等候審判。

加迪安雇請卡斯提佑(Ernie Castillo)作辯護律師。卡斯提佑帶著私家偵探到現場及四周搜查，竟然在住處不遠的地方找到一把藏起來的槍，經彈道檢測 (ballistics inspection)後發現這把槍才是打死威爾納的子彈所射出的，打死瑪莉蕭的子彈則是威爾納身邊的那把槍射出的。

這個發現讓警方的指控出了大漏洞。警方原來可能認為加迪安回到公寓，發現女朋友跟另一個男人在一起，加迪安盛怒之下拿出槍把兩人都殺了。卡斯提佑後來調閱公寓附近的錄像，發現槍擊事件之前威爾納先在公寓附近徘徊了好幾個小時，最後才進入公寓上到33樓。

卡斯提佑認為這才是真正發生的情節：威爾納闖進加迪安和瑪莉蕭的公寓以後，向兩人開槍並擊中瑪莉蕭，接著加迪安用自己的槍把威爾納擊斃。這是自衛開槍，是無罪的行為。

阿拉米達地檢處12日將加迪安的兩項謀殺控罪撤銷。但卡斯提佑指出，加迪安和瑪莉蕭是一對深愛對方的情侶。加迪安失去女友之後，還被控謀殺愛人，連瑪莉蕭的喪禮都無法參加。卡斯提佑希望社會大眾多給加迪安鼓勵，經過這場磨難，一個人要再站起來需要極大的勇氣。