我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發電廠電線故障 紐約、新澤西大停電 多人受困

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

發現第2把槍 屋崙男被控謀殺2人案撤銷

編譯林思牧／綜合報導
阿拉米達地檢處12日將加迪安的兩項謀殺控罪撤銷。圖為地檢長官善貞。(本報檔案照)
阿拉米達地檢處12日將加迪安的兩項謀殺控罪撤銷。圖為地檢長官善貞。(本報檔案照)

2021年11月屋崙一棟公寓大廈的33樓發生兩死槍擊案，隨後34歲的公寓住客加迪安(Franz Gadient)被控雙重謀殺。加迪安的辯護律師雇請私家偵探再度搜查命案現場，結果發現了一把警察沒找到的槍。這項進展終於促成加迪安的控罪在12日撤銷，他在當天重獲自由。

槍擊命案發生那天，警察到達現場發現兩具屍體。22歲的瑪莉蕭(Mari Shaw)是加迪安的同居女友，另一人是44歲的威爾納(Jesse Willner)。威爾納的屍體旁邊有一把槍，這是警察當時發現的唯一槍枝。後來檢方把兩名死者的責任都安在加迪安身上，對他提出雙謀殺控罪，他一直被關在拘留所中等候審判。

加迪安雇請卡斯提佑(Ernie Castillo)作辯護律師。卡斯提佑帶著私家偵探到現場及四周搜查，竟然在住處不遠的地方找到一把藏起來的槍，經彈道檢測(ballistics inspection)後發現這把槍才是打死威爾納的子彈所射出的，打死瑪莉蕭的子彈則是威爾納身邊的那把槍射出的。

這個發現讓警方的指控出了大漏洞。警方原來可能認為加迪安回到公寓，發現女朋友跟另一個男人在一起，加迪安盛怒之下拿出槍把兩人都殺了。卡斯提佑後來調閱公寓附近的錄像，發現槍擊事件之前威爾納先在公寓附近徘徊了好幾個小時，最後才進入公寓上到33樓。

卡斯提佑認為這才是真正發生的情節：威爾納闖進加迪安和瑪莉蕭的公寓以後，向兩人開槍並擊中瑪莉蕭，接著加迪安用自己的槍把威爾納擊斃。這是自衛開槍，是無罪的行為。

阿拉米達地檢處12日將加迪安的兩項謀殺控罪撤銷。但卡斯提佑指出，加迪安和瑪莉蕭是一對深愛對方的情侶。加迪安失去女友之後，還被控謀殺愛人，連瑪莉蕭的喪禮都無法參加。卡斯提佑希望社會大眾多給加迪安鼓勵，經過這場磨難，一個人要再站起來需要極大的勇氣。

槍擊 檢測 屋崙

上一則

快餐店In-N-Out 有隱藏菜單

下一則

屋崙議員勵琪 轉戰選阿拉米達縣議員

延伸閱讀

屋崙第二區議員勵琪 角逐阿縣議員 華埠社區讚她「務實接地氣」

屋崙第二區議員勵琪 角逐阿縣議員 華埠社區讚她「務實接地氣」
漸凍症英男猜獎贏6元 暖心網友募13萬幫圓夢

漸凍症英男猜獎贏6元 暖心網友募13萬幫圓夢
威爾史密斯翻身？ 阿拉伯影展受歡迎

威爾史密斯翻身？ 阿拉伯影展受歡迎
威爾史密斯終於黑翻紅？與強尼戴普相見歡

威爾史密斯終於黑翻紅？與強尼戴普相見歡
威爾史密斯影壇混不下去 想重返回樂壇拚翻身

威爾史密斯影壇混不下去 想重返回樂壇拚翻身

熱門新聞

孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
市場街無車化是否扼殺了舊金山最重要大道的生機，引發爭議。（美聯社）

金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

2023-12-11 01:20

超人氣

更多 >
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增