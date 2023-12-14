回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

Netflix新片「把世界拋在身後」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

Netflix 新片「把世界拋在身後」（Leave the World Behind)目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。

具體來說，全片並未挑明誰在攻擊美國，只是說有人在攻擊美國，而且還包括超強網路攻擊。所有網路中斷、沒有行動電話訊號，飛機和船紛紛撞毀；但影片中一個非常緊張的場景，是主要人物遭遇無人駕駛特斯拉 車隊的攻擊。很自然的，馬斯克 對此回應了。

片中由茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts)飾演的Amanda試圖把家人帶到新澤西的一處家族房產。問題是大規模的網路攻擊已經開始，並且目的好像只是製造混亂。網路攻擊勢力利用特斯拉的自動駕駛功能強迫汽車相撞堆疊、阻塞道路，讓大型高速路和街道癱瘓。

Netflix還在社媒X(Twitter)上傳了這一場景。很自然的，特斯拉執行長馬斯克回應了。他說：「就算整個世界都瘋了、也沒有汽油了，特斯拉都可以用太陽能電池板充電！」

這句回應和電影場景的關聯好像並不明顯。因為電影說的是駭客拿特斯拉當機器人來摧毀道路基建，而且故事完全是虛構的。

有網友表示，要在特斯拉自動駕駛送自己去上班的路上來看這部電影。也有人表示也難怪，誰讓編劇都罷工了呢。Netflix只能靠特斯拉來吸引眼球了。還有人說這肯定事先得到了特斯拉的授權，不然不可能露出特斯拉的標牌。更有很多網友在馬斯克回應下面問：Netflix真的撞壞這麼多特斯拉車嗎？馬斯克目前還沒有作答。