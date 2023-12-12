聖市遊民健康博覽會 提供淋浴、理髮系列服務

聖荷西一年一度的遊民社區健康博覽會，為遊民提供一系列基本服務。（翻攝自KTVU）

根據聖他克拉拉縣府官員統計，南灣有將近1萬名遊民 ，其中有6300多人居住在聖荷西 。聖縣為了提供縣內這些無家可歸的個人和家庭一系列基本服務，聖荷西市政廳日前舉行一年一度的遊民社區健康博覽會，提供包括健康和牙科檢查、行動淋浴設施、理髮、熱餐、流感疫苗 接種、自行車維修等服務。

根據聖他克拉拉縣官員統計，自從2014年首次舉行健康博覽會後，遊民人數仍不斷增長。健康博覽會發起人、加州參議員柯提斯（Dave Cortese）說：「我們正在努力緩解這種情況，嘗試分發背包、毛毯、保暖外套等所有物品，同時也提供一些醫療服務。」

聖荷西市議員托雷斯（Omar Torres）說：「健康博覽會證明了，為那些正在經歷無家可歸挑戰的人們提供最基本服務的重要性。」

柯提斯表示，每年選擇這時間辦健康博覽會，是希望在最關鍵的時間，能幫助支持那些最需要的人。同時他提出，政府是否有可能做更多，將這類服務常態化。他說：「想到走出這裡，他們（遊民）還是要繼續流落街頭，讓人心碎，我們需要尋找更多資源，讓每一天都能做到今天所做的事情。」