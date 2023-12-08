全球僑校歌唱賽 「愛飛揚」學員表現佳

全球僑校學生暨僑生歌唱大賽北加獲第一名，全體成員合影。（主辦單位提供）

台灣僑務委員會、文化部及客家委員會聯合舉辦「2023年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，歷經半年初賽、準決賽後，總決賽由北加 州的愛飛揚中文學校學員韓潔心（Krysta Henrietta）獲「華語文學習中心（TCML）組」第一名、愛飛揚中文學校學生哈大沙（Hadassah Byamukama）獲「海外僑校學生組」優選，北加學員在這次比賽，是全美唯一在「TCML組」及「海外僑校學生組」雙雙獲獎。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑12月2日頒發獎盃祝賀。莊雅淑表示，「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」是為了鼓勵全球在學僑校學生、台灣華語文學習中心學員藉由歌唱比賽，體驗台灣多元文化與語文學習，並展現音樂才藝。

她表示，北加學員在「TCML組」及「海外僑校學生組」獲得第一名及優選，不僅展現兩位學員一年多來學習華語文的成績，也有效推展台灣華語文學習中心品牌形象，展現優質華語教學能量與豐富多元教學特色，預祝韓潔心與夫婿韓智勇（Daniel Henrietta）明年有個豐收且愉快的台灣短期學習之行。

愛飛揚中文學校校長單聖玲表示，韓潔心與哈大沙學習華語文不到一年，且哈大沙出身非華裔背景家庭，卻能獲獎，相當不簡單，感謝僑委會關心海外華語文教育，也感謝金山灣區僑教中心舉辦「灣區好聲音」活動，鼓勵學生在歡唱中學習華語文，恭喜獲獎學員，學校將持續辦理歌唱活動，邀請喜愛唱歌表演學員參加。