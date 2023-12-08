政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場

北加州政治大學校友會，將於線上舉行第四屆 「歲末雲端音樂雅集」。（主辦單位提供）

北加 州政治大學校友會12月15日晚上7時，將在線上舉行第四屆 「歲末雲端音樂雅集」。政大校長李蔡彥將上線，主辦方並邀到耶魯大學 教授高玉蘋線上解析K-Pop，今年韓國K-Pop舞蹈總冠軍、政大經濟系大一新生潘泓仁將分享得獎影片，締造賽事三連霸的政大雄鷹籃球隊執行長孫秉宏（Dr. Stanley Sun）也將上線分享奪冠心路歷程。

高玉蘋是黃埔軍校校友會創會會長高文俊及北加政大校友會前會長于愛珍的女公子。她將從社會與文化角度，親自上線解析K-Pop韓流現象對世界樂壇的衝擊，並將分享應邀訪韓及樂團的影片。

K-Pop之熱延燒到台灣。潘泓仁今年11月初代表台灣參加南韓政府主辦「2023 K-POP舞蹈歌唱大賽」，贏得舞蹈cover dance總冠軍。潘泓仁平日在台北念書，周末返回高雄教舞，兼顧學業與愛好，他也將分享得獎的舞蹈影片，證明及激勵年輕人用自律及毅力創造無限可能。

雄鷹籃球隊在幕後的訓練歷程，在球場上面對的挑戰， 點點滴滴血汗只有當事人最清楚，成功不是一、兩天的事，也不是單單一、兩人的努力。今年9月馬來西亞舉行的政大全球嘉年華，將在活動中捎訊，分享精采花絮。另外來自木柵校本部的政大校友合唱團，也將在老師張成璞指揮下共襄盛舉。

活動時間：美西12月15日晚上7時

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