收容遊民 舊金山再增300床位

舊金山是灣區唯一一個在2022年至2019年間無家可歸人數減少的縣。（市府官網）

舊金山 市長布里德(London Breed)29日宣布，舊金山將在本周開設300個新的避難所床位，作為其正在進行的避難所擴建工作的一部分。

自布里德上任以來，舊金山已將庇護 所容量擴大了60%以上，並且正在準備更多床位，將使這一數字進一步增加。 未來的擴建計畫包括在今年年底前再增加30個床位，以及計畫開放兩個庇護小屋社區。

布里德表示：「擴大庇護所對於幫助人們遠離街頭、讓我們的社區變得更清潔、更安全至關重要。這些床位將幫助無家可歸者穩定下來，並有望獲得永久住房。」

舊金山無家可歸者和支持性住房部執行長帕登(Shireen McSpadden)表示：「這次收容所的擴建，證明了舊金山市堅定不移地致力於為社區無家可歸者提供安全可靠的庇護所 。這些額外的床位不僅可以立即為有需要的人提供救濟，也可以成為無家可歸者自助的過渡。」

這些庇護床供尋求庇護的人們使用，並由舊金山街道外展團隊和健康街道運營中心(HSOC)提供庇護。 今年到目前為止，HSOC團隊在清理營地時已幫助1500人從街上直接進入庇護所。除此之外，還有數千人透過其他途徑進入舊金山的庇護所繫統。

透過增加300張床位，HSOC在清理全市營地時將有更多床位可供使用。根據聯邦第九巡迴上訴法院最近的聲明，當無家可歸者拒絕接受庇護時，市政府可以執行法律清理街頭帳篷。舊金山將繼續在提供庇護所方面處於領先地位，但不再允許在拒絕接受庇護的情況下繼續在街上露營。

庇護所只是解決舊金山街頭無家可歸問題的一部分。 該市在提供住房選擇方面仍然處於領先地位，每晚為超過1萬4000人提供服務。 舊金山擁有比灣區 任何其他縣都多的永久支持性住房，並且是除華盛頓特區之外的美國所有城市中，人均永久支持性住房第二多的城市。

舊金山還實施了新策略，以減少其永久支持性住房組合中的空缺，包括新的「街道到家」計畫，加快了無家可歸者的住房安置過程。

舊金山是灣區唯一一個在2022年至2019年間無家可歸人數減少的縣，無家可歸者人數減少15%，無家可歸者總數減少了3.5%。舊金山市還啟動了一項為期五年的戰略計畫「Home by the Bay」，以繼續減少整體無家可歸現象。