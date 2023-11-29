安樂居白幹榮：中西醫合璧治療癌症

白幹榮來自香港，是美國少有的擁有執照的中醫師，接觸學習中醫源於對金庸武俠小說的喜愛，隨後又進修西醫全科。（記者王子涵／翻攝）

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生從金庸到針灸，從宏觀到微觀，探討了如何將中醫理念融入到癌症 預防和治療中，揭示提升免疫力的終極祕密。

白幹榮來自香港 ，是美國少有的擁有執照的中醫師，接觸學習中醫源於對金庸武俠小說的喜愛，隨後又進修西醫全科。「因為全科是在西醫中最廣泛的門類，我覺得做醫生，越廣泛越好，盡量可以造福人民，治療的疾病越多越好。選擇家庭科，又可以將中醫融入進來。」

白幹榮認為，中西醫合併一定可行。 西醫科學研究所最著名的標誌是顯微鏡，這也代表了西醫的理念，即將疾病解剖，越微細越好。反觀中醫則更為宏觀，常探討人與自然的關係，講究順應自然。

白幹榮表示，治療癌症是中西醫合璧致勝的絕佳例子。他表示，近三四十年以來，西醫在治療癌症方面有很大的進展，這源於對基因研究的突破，例如手術、放射、化療、標靶藥等，能夠迅速抑制癌細胞 的蔓延。

「退一步想，為什麼人會患有癌症，以及如何預防或防止復發？」白幹榮說，「西醫也同意，一些癌症起因是情緒的起伏、生活環境污染等宏觀因素導致。如化工污染使得身體部分器官長時間發炎，細胞氧化，對基因有很大損害。」

宏觀來看，人體每天都會產生癌細胞，但大部分人擁有健康的免疫系統，在血液循環的同時可以將少數癌細胞殺死，中醫強調的「血氣」和西醫中的免疫系統都是互通的。「中醫看待癌症是局部的實，整體的虛，中醫會更多考慮如何預防癌症。」

白幹榮表示，中醫在唐朝就已經有食療的概念，即預防勝於治療，增強身體血氣，達到百病不侵。西醫治療癌症的方法往往伴有副作用，如脫髮、睡眠不好、身體虛弱或嘔吐等，這都可以通過針灸將症狀減輕。他補充道，在服用藥物時，不建議中西藥共服，即使在醫生的指導下，也要盡量分開服用。