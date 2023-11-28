聖他克拉拉縣呼吸道疾病激增 擠爆急診室

戴口罩可以有效減少呼吸道疾病傳染。（Julian Wan/ Unsplash)

聖他克拉拉縣近日流感 類似症狀的呼吸道疾病疾病案例激增，急診室爆滿，縣健康官員敦促居民及早接種相關疫苗 ，保護自己。

目前掌握的數據顯示本地廢水中RSV（人體呼吸道合胞病毒）的數量增加，流感和新冠病毒的數量也同期增加。縣公共健康部門的消息指出，吉爾洛、巴洛阿圖以及桑尼韋爾等地上周廢水中RSV病毒檢出數量與上月聖荷西的數據相比幾乎翻倍。全縣在過去兩周因為RSV病毒入院的人數幾乎比10月中高出三倍。

聖他克拉拉縣健康副官汝德曼（Sarah Rudman）說今年廢水中RSV病毒含量要高於去年同期，同時廢水中新冠病毒的含量在過去兩周也迅速飆升。

「通常我們看到這樣的數據之後，就會有一波病人因為比較嚴重的症狀走進急診室，」汝德曼說。

這類疾病通常從11月份出現，然後一直持續到來年3月或4月間。目前聖他克拉拉縣已經有88.6%的居民完成了新冠疫苗的首輪接種，但只有僅僅35.4%的人接受了升級版的二價加強疫苗的接種。

汝德曼說RSV病毒會給幼兒或長者帶來生命危險。

「在這個時候看到RSV、新冠和流感病毒的同時飆升是值得注意的，」汝德曼說，特別是節日期間人們出行較多、和身體健康脆弱的家人聚會的場合也比較多。

美國食品藥品管理局（FDA）已經批准60歲以上人群和懷孕32到36周的孕婦，接種今夏剛問世的RSV病毒疫苗。產後處於高危狀況的嬰兒，如果母親孕期沒有接種的話也可以接種一針額外的疫苗，但供應數量比較有限。

聖他克拉拉縣醫學中心的母胎用藥專家和婦產科醫生克倫（Iris Colon）認為，RSV病毒通常導致的感冒症狀較輕，但卻有可能造成嬰兒罹患肺炎或支氣管炎。她解釋，懷孕後期接種RSV疫苗是因為其有微小機率會導致早產，但疫苗是安全的，也有懷孕婦女接種的數據為證。

克倫說，大多數人都可以在七天內痊癒。但如果是嬰兒或60歲以上長者感染，就有可能發展成嚴重疾病，RSV也是一歲以內幼兒入院的首要原因。

汝德曼建議，居民患病時最好自我隔離，咳嗽時遮擋，勤用肥皂洗手，出現相關症狀時做新冠檢測。目前，聖他克拉拉縣只要求在保健醫療機構配戴口罩 ，但健康脆弱的人群無論在室內還是在人群聚集的地方戴上口罩都有好處。