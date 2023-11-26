聯貿會：說中文受害者遭騙局 可用中文舉報

市民也可到FTC官網舉報詐騙。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）、聯邦貿易委員會（FTC）最近舉行論壇，討論該委員會如何突破語言障礙，接觸受欺詐影響的消費者。目前，FTC不僅接受英文和西語的報告，也接受中文國語、阿拉伯語、越南 語、韓語、索馬里語、菲律賓他加祿語、俄語、波蘭語、葡萄牙語等多種語言的騙局報告。

受害者可在美東時間上午9時到下午5時，致電877-382-4357，按3獲取語言列表，舉報欺詐、詐騙 和不良商業行為。

FTC消費者保護局副局長瓦卡（Monica Vaca）說，騙子們會說受害者的母語，方便下手。為此，FTC呼叫中心的電話服務，新增多語種服務，擴大為更多社區提供服務的能力，特別是那些更樂於使用英語或西語以外的語言的人。「多年來，我們一直接受西語報告，但現在，撥打聯邦貿易委員會呼叫中心電話的人，可用母語提交欺詐和身份盜竊報告。您可以按照提示選擇一種語言，然後與口譯員通話。」

她說，一旦受害者報告遭遇的詐騙或任何不良商業行為，將收到其母語發送的下一步驟提醒。如果受害者損失資金，可以嘗試採取這些步驟把錢要回來。通常情況下，人們需要迅速採取行動，才能拿回在騙局中損失的錢，而且有些權利取決於行動的速度。

FTC消費者保護局副局長瓦卡說，騙子們會說受害者的母語，方便下手。（記者劉先進／翻攝）

如果受害者通過 [email protected]或中心舉報騙局，將在提交投訴後立即獲得下一步措施。並可以立即開始付諸行動。這不僅僅是自助，FTC收到的報告會進入系統，有助於了解騙子如何影響不同社區，有助於FTC向民眾發出警告。

瓦卡說，透過舉報的數據，FTC可以發現某種趨勢。例如，同一家公司或騙局影響了很多人，即使他們住在全國不同的地方，FTC也可以開始調查，找到證人。FTC收到的其他語言的線上報告和舉報欺詐的報告，都經過翻譯，舉報機構可了解到影響不同社區的詐騙案。

最近，FTC就指控一家公司，針對西語消費者，厚顏無恥地進行虛假的網上業務和房地產投資 賺錢宣傳。「但根據收到投訴，他們用西語行銷，卻簽訂英語契約，很多人都無法發現契約中的『你只有三天時間來拿回錢』的條款。」

瓦卡表示，希望民眾隨時報告遭遇的騙局，這些資訊可以幫助人們了解如何識別和避免並報告所看到的騙局。例如，在夏威夷野火發生後，聯邦貿易委員會創建了一個名為「災後收拾殘局」的資源，並在 ftc.gov/weather/hawaii網站上以茂宜島所需的多種語言提供。該指南包括如何清理維修、如何避免清理維修詐騙、冒充現貨詐騙以及如何在財務上恢復正常。