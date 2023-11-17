北加慈濟音樂會 齊豫天籟傳大愛

2023年慈濟北加州慈善音樂會於11月11與12兩日舉行，共計近1200位觀眾到場參加。（慈濟提供）

2023年慈濟北加州 慈善音樂會於11月11與12兩日在聖他克拉拉會議中心舉行，共計近1200位觀眾到場參加。

慈濟北加 州分會每年舉辦慈善音樂會，主要目的是透過音樂會的募款推動，結合各方善心人士的大愛，將及時的援助送到需要的地方。2023年夏威夷茂宜島大火造成當地社區嚴重損傷，極需外界救援，藉由此音樂會，慈濟北加州分會呼籲舊金山灣區 民眾共襄善舉，護持慈濟援助茂宜島山火救助行動；同時適逢北加州分會成立30周年，慈濟志工於音樂會同聚，回首歷史，展望未來，期許下一個30年在北加州，結合更多的當地力量，擴大更廣更深關懷付出行動的正面影響。

知名華人美聲歌手齊豫受邀在音樂會擔任主要表演嘉賓，除了演唱多首經典金曲之外，節目中更與兩位灣區當地的五歲和三歲小姊弟合唱佛教歌曲「清淨法身佛 」。演唱曲目還包括2020年初齊豫親自翻譯中文歌詞的著名英語宗教歌曲「奇異恩典」，優揚的美聲震憾全場觀眾，傳遞出宗教共同一心為世界祈福的無彊大愛精神。

齊豫邀請現場所有觀眾一起合唱安可曲「橄欖樹」，場面熱烈溫馨。齊豫表示，這首歌曲除了獻給灣區當地的華人聽眾，撫慰異鄉遊子尋夢之心，更是獻給慈濟北加州分會成立30周年的祝福：「在舊金山灣區的慈濟志工，經過30年持續不停歇的關懷付出，每一位已經成為了心中所追尋的橄欖樹，在美國當地發光發亮，共同成為一棵更巨大的橄欖樹，提供讓更多需要的人可以共聚乘涼的所在。」

音樂會同時邀請當地團體史芝萍舞蹈學院擔任開場演出，還有兩位青年音樂演奏家共同參與。

出生於灣區，目前在紐約茱莉亞音樂學院攻讀碩士學位的大提琴演奏家葉宇瞳，父母都是服務達30年的慈濟志工，當日在台上表演時，看到台下許多看著她長大的慈濟志工，感到十分溫暖的她表示：「看到慈濟師姑師伯們，還是帶著長年來一樣的熱情為支持社區而來，非常感動。」

來自夏威夷的音樂博士洪充惠在音樂會中感謝慈濟結合全球各地的人，募心募愛，為提供及時茂宜島大火災後援助。她呼籲大家繼續共聚愛心，踴躍捐款，讓此次音樂會募款目標150萬美金能順利達標。

現場觀眾在音樂會結束時，掌聲久久不散。許多深受感動的民眾步出場外，立刻響應登入慈濟網站捐款，護持募款目標早日達成。更有民眾現場將1萬元支票交給慈濟志工。