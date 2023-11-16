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人口販運熱線1線索 屋崙警救少女

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局表示，透過全國人口販運熱線的一條線索，警方成功找到並解救了一名人口販運受害少女。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警局表示，透過全國人口販運熱線的一條線索，警方成功找到並解救了一名人口販運受害少女。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警局表示，透過全國人口販運熱線的一條線索，警局兒童剝削小組與加州河濱縣（Riverside County）打擊人口販運特別工作組合作，成功找到並解救了一名人口販運受害少女。

警局從全國人口販運熱線收到了有關該少年的線索。經過調查，警局偵探在該打擊人口販運特別工作組的協助下確定了該少年在屋崙的位置，並安全找回了受害少女，使其與家人團聚。上周經過調查，一名並非屋崙的居民在艾姆瑞維爾（Emeryville）被捕。此人目前正面臨人口販運指控。

今年，屋崙警局成功完成了500多項重要調查，逮捕130多人。營救了15名青少年，並為他們提供了安全和康復服務。抓捕了 42 名教唆者。逮捕了 17 名販運人口嫌疑人。

警局表示，這表明他們將個人繩之以法的堅定承諾。該局致力於保護社區免受人口販運之害，並設有專門的人口販運部門負責調查和起訴此類犯罪。警方還與社區組織合作，為人口販運受害者提供支持和服務。

屋崙警局說， 敦促任何提供人口販運相關資訊的人撥打全國人口販運熱線1-888-373-7888 或屋崙市舉報電話 510-238-2373

此外，警局還與 ReportJohn.org 合作，允許民眾舉報人口販子、買家及其車輛。警局將向登記的車主發送通知函，提高他們對該地區存在的危險的認識，並鼓勵他們與執法部門合作。

屋崙 加州

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