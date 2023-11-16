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「茅台日」藝術宮慶在美推廣有成

記者楊逸辰╱舊金山報導
貴州茅台在美國代理人、美國大文行酒業有限公司的總裁張瑞群。（記者楊逸辰╱攝影）
貴州茅台在美國代理人、美國大文行酒業有限公司的總裁張瑞群。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山第八屆「茅台日」活動在日前藝術宮（Palace of Fine Arts）舉行。

出席的舊金山官員有舊金山市府律師邱信福、市議員麥德城、估值官郭華健等。僑界代表包括潮商基金會會長林志斯、華埠商戶代表陳展明共同出席。現場活動焦點集中在貴州茅台在美國代理人，美國大文行酒業有限公司的總裁張瑞群，以及舊金山前市長李孟賢的代表趙翠薇。

張瑞群表示，事實上每年「茅台日」的日期是在11月12日，但由於藝術宮12日已經被其他預訂，所以公司決定提前一天進行慶祝活動。大文行酒業1995年開始在美國代理貴州茅台，迄今已有28年。「茅台日」為茅台在美國的推廣帶來了碩大的幫助，現在幾乎美國每一個城市都有茅台出售。

關於「茅台日」創立的起始，趙翠微是整個過程的見證人。1915年的時候，茅台在舊金山的世界博覽會上獲得金牌獎。2015年時，貴州茅台來到舊金山慶祝產品獲獎100周年，「他們提出要搞一個茅台活動，我就説為什麽不搞一個節日，以11月12日為『茅台日』，就這樣一直連續舉辦了八年。」

除了傳統茅台外，貴州茅台還特地為美國消費者開發了用茅台改造的雞尾酒，以適應他們的口感。

舊金山市府律師邱信福祝賀茅台日活動，同時也表達了對茅台產品打造品牌知名度的敬佩，「茅台不僅為中國產品帶來了國際認可，更是走上了擁有世界名酒地位的國際品牌道路。」他表示，自從1915年茅台於舊金山巴拿馬世界博覽會獲獎以來，「一天，一城，一酒」，茅台其實已經正式進入了舊金山的歷史，並與城市不可分離，如今茅台在舊金山的卓越影響可以説是必然。

密爾布瑞市議員馮嘉輝感謝茅台這一產品為國際關係作出的貢獻。「在過去的二十年中，茅台已經超越了地理邊界和文化差異，將我們跨越大陸和時代緊緊相連。」馮嘉輝説，「我希望這個節日能夠讓我們記住茅台經久不衰的遺產，以及它所創造的友誼和美好回憶。」

貴州茅台現於全美各大超市有售。

貴州茅台在美國代理人、美國大文行酒業有限公司的總裁張瑞群。（記者楊逸辰╱攝影）
貴州茅台在美國代理人、美國大文行酒業有限公司的總裁張瑞群。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山前市長李孟賢的代表趙翠薇出席茅台日。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山前市長李孟賢的代表趙翠薇出席茅台日。（記者楊逸辰╱攝影）
密爾布瑞市議員馮嘉輝（左）上臺發言。（記者楊逸辰╱攝影）
密爾布瑞市議員馮嘉輝（左）上臺發言。（記者楊逸辰╱攝影）
眾多來賓出席茅台日活動。（記者楊逸辰╱攝影）
眾多來賓出席茅台日活動。（記者楊逸辰╱攝影）

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