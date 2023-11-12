麥當勞推迪士尼百年紀念玩具 灣區家長竟拿到50年版本

陳姓家長購買迪士尼100周年紀念的快樂兒童餐，卻收到50周年紀念的版本玩具。（受訪者提供）

麥當勞 快樂兒童餐常與知名的電影或品牌合作，推出受到小朋友們歡迎的套餐玩具贈品，適逢今年是迪士尼 100周年紀念，10月31日起麥當勞推出「迪士尼100周年紀念快樂兒童餐」，吸睛的知名迪士尼角色吸引大人小孩的瘋狂收集，一位居住灣區的陳姓家長也因此在東灣的一家麥當勞分店，一次購物四套快樂兒童餐，然而當她興奮地打開套餐時，發現收到的是迪士尼50周年紀念玩具，令她當場錯愕不已。而百年紀念玩具在亞洲轉賣，身價翻倍。

陳姓家長直到找不到玩具是哪一個人物，才發現自己拿到錯誤版本的玩具。（受訪者提供）

這套迪士尼100周年紀念快樂兒童餐所附贈的玩具，採用盲盒方式包裝，與一般快樂兒童餐的附贈玩具只有用透明塑膠袋包裝不同，更帶有拆開禮物的驚喜感。這次引發民眾搶購收集的玩具盲盒，是因為一個盲盒內有兩組玩偶，比起一般只有贈送一款玩具，更增加盲盒的收藏價值

麥當勞推出迪士尼100周年紀念快樂兒童餐，盒裝、水果袋到玩具盒，都有100周年紀念的設計。（記者孫愛薇／攝影）

這次推出迪士尼紀念款隨機贈送的共有62款玩具，每一款都是迪士尼經典人角色，還聯合皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）的知名角色，除了迪士尼經典系列的米奇、米妮、高飛狗，還有公主系列中最受歡迎的冰雪奇緣中艾莎公主，亞裔公主代表花木蘭也在其中，男孩們喜歡的閃電麥坤、獅子王辛巴、英雄鋼鐵人都能隨機被抽中。

陳姓家長表示，自己其實平常不太會買兒童餐，覺得大多數的玩具，可能小孩玩一玩就不玩了，有點不環保，但這次是迪士尼特別款，而造型只要加工一下，就可以當聖誕掛飾，不會浪費，所以才特別去買。

她說，本預期可以收到八個迪士尼紀念玩具，一開始沒注意到塑膠包裝的是50周年紀念版玩具，直到後來發現找不到此號人物，才知道是拿到50周年的版本。她說：「其實人物是哪個也沒差，只是小孩本來期待一次可以得到兩個玩具，但50周年只給一個玩具，心情上還是有一點落差。」

實際迪士尼100周年紀念快樂兒童餐內裝的隨機玩具，一次有兩個，採用盲盒方式包裝。（記者孫愛薇／攝影）

其中更讓陳姓家長無言的是，由於想要收集更多紀念款玩具，她一次性購入四個快樂兒童餐，結果都拿到同一款50周年的紀念玩具，等於一次拿了四個一樣的玩具，讓收到的大人小孩都有一點失落感。

事後陳姓家長再度前往麥當勞購買快樂兒童，這次順利拿到100周年紀念款的玩具，小朋友收到很開心，也準備開始進行改裝玩具做成聖誕節 掛飾的手作計畫。

由於這套迪士尼特別紀念玩具盲盒只在美國上市，只有跟隨麥當勞的快樂兒童餐隨餐附送，在亞洲也出現代購的轉賣，原本套餐只要3.99元起的快樂兒童餐，光一個迪士尼玩具盲盒就轉賣到亞洲開價到10美元，在美國市場的電商平台eBay，要買到一整套62款的紀念款玩具，賣價在160到300美元之間，特別的款式如米奇辛巴還開價到15美元。