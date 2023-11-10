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蘋果共同創辦人沃茲尼亞克突中風 已出院

編譯組／綜合報導
蘋果共同創辦人沃茲尼亞克傳輕微中風，已出院。（美聯社）
蘋果共同創辦人沃茲尼亞克傳輕微中風，已出院。（美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在出席世界商業論壇（World Business Forum）期間突發中風，現已出院。

沃茲尼亞克周三（8日）在墨西哥城參加世界商業論壇一個高管峰會時，輕微中風住院。這位被親切地稱為「沃茲」（Woz）的73歲科技偶像原定在論壇閉幕式上發言。

沃茲尼亞克周四（9日）在給美國廣播公司新聞網（ABC News）的短信中說，他早上感到頭暈，行走困難，隨後被迅速送往美國廣播公司聖塔菲（Santa Fe）醫院，經核磁共振（MRI）檢查證實他患了「輕微但真實的中風」。

沃茲尼亞克補充說，他已經出院，正在返回美國的途中。

一位與會議關系密切的消息人士告訴美聯社記者說：「據我所知，目前他的情況很穩定。」該消息人士要求匿名，因為他沒有獲得談論此事的授權。他們補充說，有關他狀況的信息來自他的家人。

沃茲尼亞克與喬布斯（Steve Jobs）於1976年在矽谷的一個車庫裡共同創立了蘋果（Apple）公司，他設計了具有畫時代意義的蘋果I和蘋果II電腦，在向世界推出個人電腦方面發揮了關鍵作用。

沃茲尼亞克自1985年離開蘋果公司後，擔任過從企業家、顧問到慈善家多種角色，他還參加了「與星共舞」（Dancing With The Stars）比賽，並組織了矽谷動漫展（Silicon Valley Comic Con）。

中風 矽谷 墨西哥

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