黎慧心參選金山第三選區市議員 佩斯金力挺

唯一華裔第三區市議員候選人黎慧心（左），受到華裔社區的支持。（記者李怡╱攝影）

截止到目前，舊金山 第三選區市議員職務已有三人宣布競選。現任第三區議員佩斯金（Aaron Peskin）為華裔候選人黎慧心（Sharon Lai）和另一候選人賈米爾（Moe Jamil）背書。

舊金山選務處資訊顯示，前市交通局董事黎慧心（Sharon Lai）、副市府律師賈米爾和社區非營利機構主任李爾德（Danny Sauter），都登記參加了2024年11月第三區市議員的選舉。

佩斯金表示，他同時支持黎慧心和賈米爾兩名候選人。他們可以代表第三區選民的權益，第三區最主要的任務是保護低收入居民生活和支持社區小商業。

黎慧心表示，她在香港的公屋長大，三代人同住大約200平方呎的房子。16歲隻身闖加州，2000年代中期搬到金山。對於為何參選市議員，她表示，她並非只為自己發聲，而是為社區站出來競選。舊金山華人 比例超過三分之一，最高峰時有五個華裔市議員，但如今只有陳詩敏一個華裔議員，需要有更多華人代表，發出華埠 聲音，爭取華人的基本權益。

黎慧心指出，舊金山市議會華人代表嚴重不足，這是她站出來的原因。

黎慧心獲得加州眾議員丁右立，舊金山市議員陳詩敏、梅義加，前市議員餘鼎昂、李麗嫦等官員支持。華埠社區住客聯會等機構也力挺黎慧心。

第三選區包括華埠、金融區、北岸區(North Beach)、俄羅斯山(Russian Hill)、電報山(Telegraph Hill)和諾布山(Nob Hills)等社區。現任市議員佩斯金2025年1月任期屆滿。