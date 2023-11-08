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谷歌不開發南灣150億元地產 與澳洲開發商結束合作

記者徐蓓蓓／南灣報導
Google中止150億房地產開發計畫。（記者徐蓓蓓／攝影）
Google中止150億房地產開發計畫。（記者徐蓓蓓／攝影）

Google公司與澳洲開發商Lendlese7日共同宣布，雙方一致同意結束他們在南灣聖荷西、桑尼維爾和山景城的建造四個大型社區計畫。這一計畫最早在2019年宣布，包含建立價值150億元的住房、辦公樓和商業地產項目。

Google在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓／攝影）
Google在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓／攝影）

Lendlease在聲明中說：「在Google對自身的地產投資進行了一次全面評估之後，雙方都認為，現有的協議在目前的市場環境下已經無法使雙方受益，所以決定中止。」

Google發言人在上周六對媒體表示，公司依然在努力完成在住房方面的承諾。但Lendlease將不再是其唯一開發商。他表示，目前正在拓展商業聯繫，同時與開發商和資本夥伴合作，推進灣區開發項目。

Google開發高級主管阿里納（Alexa Arena）日前在一項聲明中說：「我們在最優化在灣區的房地產投資。其中一項工作，就是考慮各種選項來推進開發計畫和實現住房承諾。我們感謝Lendlease團隊迄今為止的工作。」

據悉，項目原本計畫在2026財年動工。在此聲明發布前，Google公司已經完成一系列消減開支和裁員動作，而商業地產市場也不景氣。

今年早些時候，微軟公司宣布中止其亞特蘭大園區開發計畫。Meta、 Salesforce 及Snap等科技公司也計畫消減房地產開發方面的開支。

2019年6月，Google公司宣布會出資10億元幫助在日益昂貴的灣區建造更多可負擔住宅，同時表示，將拿出名下價值7億5000萬的土地建造1萬5000座住宅，以滿足各種收入水平人群的需要。還會撥出2億5000萬元資金作為開發商激勵基金，建造5000個可負擔住宅單元。

Google執行長皮采（Sundar Pichai)當時在自己的部落格中寫到：「我們的目標是幫助社區取得長遠的成功，確保每個人都有機會，不論他們是否在科技業工作。」

Google 灣區 投資

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