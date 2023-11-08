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全美房價最貴郵區 阿賽頓中位數795萬4連霸

編譯組╱綜合報導
阿賽頓郵遞區號(California 94027)再度蟬聯全美房價最貴郵遞區號，2023年房屋中位價795萬元。(Getty Images)
阿賽頓郵遞區號(California 94027)再度蟬聯全美房價最貴郵遞區號，2023年房屋中位價795萬元。(Getty Images)

根據一項新研究表明，絕大多數最富有的美國人皆居住在加州與紐約。位在這些富人區郵遞區號的房價，通常約為200萬元或以上。

線上房地產經紀商「RealtyHop」分析，美國前100個最昂貴房屋所在郵遞區號，有61個位在加州，18個位在紐約。其他入榜的郵遞地區所在地僅位在十個州，包括康乃狄克州、佛羅里達州、麻州與新澤西州。

前十大最昂貴郵遞區號房屋的掛牌價中位數為400萬元或以上。

研究指出，加州灣區阿賽頓(Atherton)已連續四年成為美國最昂貴房屋郵遞區號所在地。這個城鎮靠近史丹福大學，也是矽谷高科技業資深主管居住聚集地，房價中位數為795萬元。

全美房價排名第二的郵遞區號為90210，城市名稱與90年代熱門節目「比佛利山莊」(Beverly Hills)同名，這個位在洛杉磯的郵遞區號，是傳統豪宅聚集地，房屋中位價為629萬元。

排名第三城市為紐約州Sagaponack，是紐約長島漢普頓(Hamptons)度假勝地，房價中位數為590萬元。

以下是全美前十大最昂貴郵遞區號，以房屋掛牌價格中位數排序：

1. 北加州阿賽頓Atherton, California 94027，2023年房屋中位價795萬元。

2. 南加州比佛利山莊Beverly Hills, California 90210，2023年房屋中位價629萬元。

3. 紐約Sagaponack, New York 11962，2023年房屋中位價590萬元。

4. 佛羅里達州Fisher Island, Florida 33109，2023年房屋中位價570萬元。

5. 紐約 Water Mill, New York 11976，2023年房屋中位價495萬元。

6. 加州Montecito, California 93108，2023年房屋中位價479萬5000元。

7. 華盛頓州Medina, Washington 98039，2023年房屋中位價475萬元。

8. 北加州洛斯阿圖斯Los Altos Hills, California 94022，2023年房屋中位價438萬元。

9. 南加州新港灘Newport Beach, California 92661，2023年房屋中位價435萬元。

10. 南加州Rancho Santa Fe, California 92067，2023年房屋中位價425萬元。

加州 房價 南加

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