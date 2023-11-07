市議員連秀鳳 參選密爾比達市長

連秀鳳現任密爾比達市議員，也曾經擔任該地聯合學區學委。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

現任密爾比達 市議會議員、前密爾比達聯合學區 （MUSD)學委連秀鳳（Hon Lien），日前宣布競選下一任密爾比達市長。

連秀鳳12歲和家人乘船逃離越南 ，船在即將靠岸馬來西亞之際，開始下沉，她的哥哥背著她游泳大概20分鐘才上岸；後來在難民營居住了13個月才來到美國。連秀鳳回憶，難民營的生活非常像在監獄，而自己每日的工作就是排隊領取食物。

當一家人終於坐上直飛舊金山的飛機，降落在美國的時候，連秀鳳的爸爸卻突然中風，連爸爸最終也沒有能住進她們美國的家。他被送到醫院，不久去世。連秀鳳曾經非常動情地說：「我覺得他的使命就是要把全家送到一個我們可以享有自由和民主的國度，所以飛機落地的時候，他就像說『你知道嗎？我的使命完成了。』」

連秀鳳後來與自己的兄弟共同創立了行銷灣區和全美的桑尼維爾海鮮批發公司。來美國之前，她的父親在胡志明市（西貢）經營過小規模的海鮮生意，連秀鳳經營海鮮生意18年，後在山景城購買一間超市，又在越南開設工廠。

1999年搬到密爾比達之後，連秀鳳逐漸成為扶輪社的積極成員。2016年，她獲得支持競選密爾比達聯合學區學委，在時任亞裔市長艾和諧（Jose Esteves)的鼓勵下，她還成為密爾比達都市規畫委員會成員。

連秀鳳2016和2020年兩度輕鬆贏得學區委員選舉，2022年她競選密爾比達市議員成功，任期到2026年。談到她在市議會的工作，連秀鳳說：「我想要導入一種不同的領導方式，一種不同的經驗，一種不同的獲得聲名和從社區獲得尊重的方式。」

成為市議員一年後，連秀鳳現在把目標鎖定下任市長。「我認為密爾比達有很大潛力，」她說，「偉大的城市、偉大的人。我們還沒有實現自己的全部潛力。」她指出，目前的領導「缺乏透明度和持續性。」

「回顧過去兩屆政府，」連秀鳳說，「幾乎所有重要的領導都離開了市政廳。公共事務主任，市經理，助理市經理。現在又有兩位人事主任離職。如果一直更換這些重要角色的話，對於工作的進度肯定是有影響的。對市政廳的士氣更是有影響。」

連秀鳳這樣描述自己的領導方式：「我不會因為自己有權力就解雇別人。我不會因為自己能找到代替的人就解雇人。我有員工從開業的第一天就跟著我，直到我賣掉生意的那一天。我待他們很好，給他們方向，也不過度管理。不過如果他們達不到要求，我會和他們坐下來談。」

連秀鳳1991年和工程師丈夫Andrew結婚，共同養育了4個孩子，孩子們現在都20多歲了。談到這個大家庭，連秀鳳笑著說：「我在一個12人的大家庭長大，排行第十。這真的不算什麼。」

密爾比達下任市長選舉將在2024年11月5日星期二舉行。