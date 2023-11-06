華人特殊兒童之友 今年募款50萬達標

FCSN聯合創辦人王彥邦(中) 向義工頒獎。（記者徐蓓蓓／攝影）

「華人特殊兒童之友（FCSN）」5日在聖荷西 舉辦「展夢之夜」2023籌款晚會。500多名FCSN學員及家庭成員出席了晚會。會中成功募得10萬元，達成今年全年的籌款目標50萬元。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、加州眾議員羅達倫、聖塔克拉拉縣議員李洲曉、佛利蒙市長高敘加、巴洛阿圖市長顧錦珍等政要出席了籌款晚會。

華人特殊兒童之友5日在聖荷西舉辦「展夢之夜」2023籌款晚會。（記者徐蓓蓓╱攝影）

FCSN籌款主席，全球玉山科技協會理事長胡立民介紹，今年的籌款目標是50萬元，事前已經籌足40萬。晚會現場進行了籌款競拍活動，氣氛熱烈，成功募得差額的10萬元，順利達成全年籌款目標。

籌款主席胡立民(左)與晚會主持人Matt Keller（右）。（記者徐蓓蓓／攝影）

理事會聯合主席喬立介紹FCSN的2023年房舍翻新計畫進展。FCSN聯合創辦人及理事王彥邦向Tracy Chiao與Stanley Woo兩位長期義工表達了特別感謝。

Tracy是FCSN家庭的第二代，她從高中開始就在做義工，是最早的青年義工之一。柏克萊加大 畢業後，她進入商業地產行業工作。2021年Tracy就加入FCSN的Osgood項目小組。她代表FCSN通過艱難談判，完成了一處爭議地產收購，使得項目得以順利推進。

Stanley Woo來自台灣，1976年來到柏克萊加大求學，獲得土木工程碩士，後為太平洋瓦電工作。他參與了FCSN在南灣、東灣及I-80沿線眾多建設項目，提供了專業的建築建議。他同時也是活躍的社區成員和一位慈父。

當晚參加籌款晚會的不僅有華裔和亞裔 家庭，也有FCSN服務的其他各種族裔家庭。

阿爾及利亞裔的Samy有先天癲癇，經歷多次手術。8年前，他的媽媽希望能找到適合已經22歲的他的日間項目。離他們居住的薩拉度加不遠的FCSN中心，以多樣化的活動和規範化的管理成為了他們的首選。如今Samy每天都在中心得到悉心的指導，他最喜歡的是中心的音樂和尊巴舞項目。

FCSN執行長葉愛卿與患有先天癲癇的阿爾及利亞裔學員Samy。（記者徐蓓蓓／攝影）

中心成員吳季齡和其他成員在晚會現場表演了音樂和演唱等節目，贏得陣陣掌聲。

繼第一間佛利蒙6000平方呎的中心，第二間聖荷西8000平方呎的中心之後，隨著FSCN Osgood項目的完工，第三間1萬8000平方呎的中心即將揭幕。這座新的中心將成為FSCN社區項目的中心以及FSCN的新總部。