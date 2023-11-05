砍下外婆頭顱 灣區24歲嫌犯逃逸兩天落網

涉嫌斬首外婆的聖他羅莎24歲男子阿羅由-洛佩茲在舊金山被捕。（電視新聞截圖）

當局表示，北灣一名涉嫌在家斬首一名女性親屬遭到通緝的男子，已於4日上午在舊金山 落網。

聖他羅莎（Santa Rosa）警方發言人賽芬斯（Patricia Seffens）4日表示，24歲的阿羅由-洛佩茲（Luis Gustavo Aroyo-Lopez）2日在家中刺死並肢解受害人，然後帶著受害人頭顱逃離現場。4日上午，一名警員在舊金山越灣交通中心（Transbay Transit Center）發現阿羅由-洛佩茲，隨即將他逮捕。賽芬斯稱，阿羅由-洛佩茲被捕時手中並無頭顱，警方現在正在積極尋找。

據稱，這名逮捕阿羅由-洛佩茲的警員，是看到聖他羅莎警方公布的嫌犯照片認出嫌犯。賽芬斯表示，這是警員以傳統方式逮捕嫌犯的出色表現。

警方表示，因為使用致命武器和持有武器服刑的阿羅由-洛佩茲，1日才剛從州立監獄 被釋放。賽芬斯說：「他本來應該在2日前到緩刑部門報到，但他沒有出現。」

賽芬斯說，在阿羅由-洛佩茲被逮捕後，聖他羅莎警局調查人員已前往舊金山對他進行偵訊，4日下午已將他移送蘇諾瑪縣監獄。

由於警方先前僅表示，死者年約60多歲，與嫌犯是親戚關係。不過，灣區 NBC電視台訪問到死者的姊姊，證實死者是64歲的卡斯塔內達（Soledad Arroyo Castaneda）。

死者的姊姊表示，卡斯塔內達是阿羅由-洛佩茲的外婆，是她撫養阿羅由-洛佩茲長大的。她還表示，阿羅由-洛佩茲幾年前開始吸食冰毒，情況變得很糟糕，卡斯塔內達曾向警方報案孫子偷了親戚的錢和護照。