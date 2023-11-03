聯邦聯手州、地方 誓言掃蕩舊金山田德隆毒品市場

拉姆齊(中)表示，任何人參與田德隆芬太尼交易，都將被逮捕和起訴。（記者李怡╱攝影）

北加州 聯邦檢察長拉姆齊（Ismail Ramsey）2日聯合諸多聯邦、州和地方執法官員，宣布「全力以赴」清除舊金山 田德隆社區露天毒品 市場，嚴厲打擊芬太尼交易犯罪。

「這項新的聯合舉措，主要是針對舊金山田德隆社區，並搗毀整個加州北區芬太尼分銷鏈條的最後一公里。」拉姆齊強調，「田德隆的毒品犯罪之所以猖獗，是因為參與者沒有得到相應的法律制裁。這次的行動就是要傳達一個簡單信息：任何人參與田德隆芬太尼交易，都將被逮捕和起訴。」

拉姆齊說：「我們執法部門決心加倍、三倍努力，採取一切必要措施，防止芬太尼出現在舊金山的街道上。目前田德隆的街道狀況非常糟糕，這一情況無法接受，需要各級政府共同努力，關閉露天毒品交易市場，並追究涉嫌毒販的責任。這些交易給我們的城市帶來了前所未有的傷害和死亡人數的上升。」

舊金山市長布里德、地檢長謝安宜與警察局長史考特以及多個地方執法部門承諾協作、協調執法，以應對舊金山的芬太尼危機，挽救更多的生命。

布里德說：「看到聯邦執法部門在緝毒執法方面的投入越來越大，非常感謝他們與舊金山的合作，感謝聯邦檢察官及其團隊以及美國緝毒局(DEA)的奉獻精神。聯邦、州和地方執法部門一起，一定會對打擊街頭毒品犯罪起到有效的治理。」

夜晚的田德隆露天毒品交易市場。（記者李怡╱攝影）

這項「全力以赴」行動的重點是打擊田德隆區毒品交易。具體措施包括：從3日起加大對聯邦大廈附近銷售芬太尼人員的逮捕力度（包括第七街、米慎街和金門街的美國法院路段），加強追查芬太尼供應鏈並追究責任。對在網上參與販毒和洗錢的交易人員提起指控，並進行有針對性的竊聽、逮捕和搜查，以阻止毒品流入舊金山。聯邦與舊金山警察局會定期進行突擊逮捕行動，並開啟「快速追蹤」案件，使得罪犯從逮捕起訴判刑處理只需一個月時間。