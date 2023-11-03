加州房貸救濟計畫將過期 屋主壓力大

加州房貸救濟計畫主席富蘭克林表示，加州房貸救濟計畫自上線後，已經幫助2萬6000戶家庭保住房屋，繳清房貸，共計撥款6.5億元。（視訊會議畫面截屏）

2021年12月上線的加州 房貸救濟計畫（The California Mortgage Relief program），為數千家在疫情 陰霾下面臨經濟壓力的家庭，提供了數百萬元補助，其中許多受益人都是少數族裔。這項計畫在今年初得到延續後，其儲備資金預計在2025年前耗盡，許多家庭將再次面臨失去房產的威脅。2日少數族裔媒體（EMS）邀請到多位住房和經濟專家探討這一問題，並給出專業建議。

住房經濟權益倡導組織（HERA）高級律師哈拉米略（Joe Jaramillo）表示，若家庭中父母或祖父母一輩去世時，沒有留下遺囑或信託，其親人不得不前往遺囑認證法庭（Probate Court）以繼承房產，這將是子女面臨的最糟糕的情況。

「繼承人需要支付許多額外的費用，大多數人在法律知識上存在障礙。同時房產稅和房貸落在年輕一代身上。如果沒有按時支付，房產將有可能被強制拍賣 。」哈拉米略說，「少數族裔家庭更加遭受此問題的影響，尤其是非裔和西裔社區，無法支付房貸的比率已經恢復到疫情前水平，這將是人們在後疫情時代面臨的挑戰。」

哈拉米略同時提醒，資產評估潔淨能源計畫（簡稱PACE計畫）是少數族裔房主面臨的第二大威脅。該計畫是以房產做抵押，提供房主升級家用清潔能源設施的貸款，目的是刺激清潔能源的發展。但在市場推廣時，一些推銷人員將低收入或少數族裔家庭作為目標。PACE計畫將增加家庭償還房貸、房產稅的壓力，若無力償還將有可能被PACE計畫提告，從而失去房屋。

加州房貸救濟計畫主席富蘭克林（Rebecca Franklin）表示，加州房貸救濟計畫自上線後，已經幫助2萬6000戶家庭保住房屋繳清房貸，共計撥款6億5000萬元，每位申請通過的家庭可得到最高8萬元無需償還的補助。