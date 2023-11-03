硅谷亞洲藝術中心畫展 綻放東方水墨魅力

劉國松1964年新水墨。（硅谷亞洲藝術中心提供）

為慶祝2023年APEC會議在舊金山 舉辦，硅谷亞洲藝術中心於11月2日至14日間舉辦「一池硯水太平洋：水墨的世界敘事」特展，以40位來自北美洲、南美洲和亞洲的藝術家的72件作品，有架上繪畫、裝置、雕塑、書法 和影像作品，分6個區塊，通過他們的心、手、眼，來感受他們對環太平洋地區的歷史、文化和現實的思考。

策展人、硅谷亞洲藝術中心舒建華館長指出，1958年，于右任以一闕「浣溪紗」賀張大千60歲壽辰，結句「一池硯水太平洋」，想像奇瑰。 2013年7月，硅谷亞洲藝術中心、舊金山中華文化中心與杭州欽哲藝術中心在西子湖濱的浙江美術館聯合舉辦中國水墨畫在美國的大展時，我們以此為題，展示水墨畫在美國的承傳和創變，廣受海內外的關注和眾多朋友的贊許。十年時間倏忽而過，世界發生了每個人都能深刻感受的變化，但藝術中心對於環太平洋藝術帶的希望和信心沒有變，所以重拾舊題在硅谷舉辦一場新的展覽，藝術家不限華人，地域不限美國，從環太平洋的廣域來看東方水墨藝術的魅力和影響力。」

有張大千、張書旂、小圃千浦、鄭月波、楊令茀、王昌杰、劉業昭、蕭瑜、愛蘭娜、李贊生、台靜農、傅狷夫、魏樂唐、胡宏述、張師鄭、蔣雲仲、伏文彥、侯北人、劉國松、馮鍾睿、歐豪年、羅芳、劉榮黔、于崇信、劉墉、張路、Michael Arcega、簡國藩、趙準旺、鄭重賓、任敏、洪波、宋大勇、古銑賢、王旦旦、余春明、于君慧、蕭自明、曾慶群、陳秀珊。

佈展方面，硅谷亞洲藝術中心特地做了一些有趣的對照，把1908年生於馬來亞（今新加坡 牛車水）的鄭月波晚年在聖他克拉拉的一幅手繪「動物—世界」的設計稿，與1973年生於菲律賓馬尼拉的Michael Arcega，用大頭針和一度象徵美軍的罐裝午餐肉繪制的大洋洲地圖「SPAM/ MAPS」並置。把1950年代在美國最重要的兩位亞裔水墨藝術家張書旂和小圃千浦的兩幅同大的卡紙墨竹並陳。把日據時代前期的台灣書法家李贊生的勵志行書，與渡海赴台的台靜農和傅狷夫的抒懷行草並列。把今年107歲的侯北人1969年和2014創作的兩幅廬山高士圖同列。

還有1960-70年代來美的台灣五月畫會劉國松和馮鍾睿的水墨；有加拿大皇家藝術學院院士劉榮黔的即創主義影像作品；有胡宏述在油墨畫布上對水墨意境的求索，和魏樂唐用油畫筆重新發現中國書法的力與美；有舊金山藝術學院最早的兩位來自中國大陸的國際獎學金留學生鄭重賓和任敏的新水墨；以及洛杉磯洪波的潑彩裝置和宋大勇的潑彩畫作；還有舊金山灣區潑墨潑彩畫家古銑賢、于君慧、蕭自明、曾慶群、陳秀珊的新作等等。