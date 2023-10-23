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舊金山百年雙峰隧道結構扭曲 將修整

記者楊逸辰／舊金山報導
市府交通部門對雙峰隧道進行檢查。（舊金山市政交通局官網）
市府交通部門對雙峰隧道進行檢查。（舊金山市政交通局官網）

舊金山市政交通局局長譚沐霖（Jeffery Tumlin）日前在公聽會上，報告關於建造已超過百年的雙峰隧道（Twin Peaks Tunnel）的檢查和修整專案。「這是我們50年來做的最徹底的一次檢查，」他說，「我們不僅檢查了整個隧道結構的安全性，更檢查了隧道和岩石之間的填充區域，甚至還檢查了有些區域中生長的樹木根條是否會危及到隧道安全。」

雙峰隧道建成於1909年5月，隧道全長達2.27哩，連接市場街（Market Street）和西門戶大道（West Portal Avenue），是舊金山Muni的一部分。該百年隧道的安全令交通局擔憂，所以時常都要對其進行檢查確保安全，本次檢查更是使用了顯微鏡雷射雷達和3D掃描建模技術。

「令我放心的是，我們的檢查團隊並沒有查出短期内會直接發生的安全問題，」譚沐霖報告道，「但是這條隧道實在太老了，它已經開始發生扭曲。50年前的檢查就已經發現了扭曲，但現在扭曲的程度增加了，這需要我們想辦法做出調整。」

他表示，調整是必須的但不是緊急的，這給了他們足夠的時間去想辦法。

關於隧道上方的地質問題，譚沐霖表示，他們確切地檢查了隧道周圍地質的變化。由於隧道一部分的上方含有河流，需要對構建隧道的水泥材料進行充分的檢查，確保沒有被侵蝕到危及承重的程度。「但是河流的侵蝕問題我們之前處理過，相對來說還是小問題，現在最需要處理的問題還是結構的扭曲。」

譚沐霖對前人為隧道所做的工作表達感激。他說，不僅要感謝交通部門百年來對隧道的頻繁檢查，更要感謝他們所留下的詳盡紀錄。他希望讓隧道在自己手裡也如以前那樣不出意外，「既然它已經運作了兩個50年，我們一定能夠讓它再運作一個50年不出問題。」

市政交通局總監譚沐霖。（圖：SFGOVTV2）
市政交通局總監譚沐霖。（圖：SFGOVTV2）

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