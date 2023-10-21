聖荷西提案 打造人工智慧之都

聖荷西市期望成為人工智慧中心。(圖取自聖荷西市府臉書)

舊金山自許為世界人工智慧 城市，但是，聖荷西 市期望於未來幾年內將會搶走這個頭銜。

為了吸引下一代人工智慧（AI）新創公司來到南灣矽谷，聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)希望提供人工智慧公司搬進聖荷西、或在此地擴展業務的獎勵措施，也期望透過人工智慧，提高城市服務效率與便利的機會。

聖荷西「法規與開放政府委員會」(Rules and open Government Committee)日前批准由市長馬漢、副市長吳美花(Rosemary Kamei)與市議員寇漢(David Cohen)在一份備忘錄提及的吸引人工智慧公司到聖荷西想法。該計畫仍須提交聖荷西市議會批准。

馬漢告訴聖荷西地方新聞「San Jose Spotlight」，聖荷西就是21世紀「美國製造」(made in America)的模樣，擁有全國最大、最多元的技術人才庫，這是聖荷西的優勢。

為吸引人工智慧公司來聖荷西，市府官員們提出多個想法，包括折扣公用事業費率、潛在稅收與費用回扣、補貼或完全支付辦公室空間的租賃。馬漢也正在尋求運用人工智慧定時交通號誌，以及提供整個城市更快速開發許可流程的方法。

馬漢認為，聖荷西是人工智慧公司遷入的黃金地段，因為靠近世界知名硬體、軟體與半導體公司。市中心也是聖荷西州大所在地點、學校人工智慧學系持續成長，近來還新設人工智慧碩士學位。

助理城市經理威考克斯(Lee Wilcox)表示，聖荷西市將研討擬議激勵公司遷入的辦法，並於明年初提出預算 提案，進一步研究提供經費的可能性。市府經濟發展部門也持續與人工智慧公司高層討論，了解公司需求。

聖荷西州大教授巴納法(Ahmed Banafa)指出，Google、Adobe、英特爾、Nvidia等公司是聖荷西成功資產，還必須更努力吸納人工智慧專家，並培養人才。

他認為，聖荷西需要一個針對公司與學生的孵化器，為攻讀人工智慧學位學生、提供運用研究成果並將創意實現的機會。此外，聖荷西市府可與聖荷西州大、創投家、房地產與開發商等建立關係，確保公司在聖荷西可獲得特殊優惠，吸引公司與人才進駐。