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灣區僑教中心 50組家庭歡度萬聖節

記者江碩涵／灣區報導
僑教中心主任莊雅淑與部分參與萬聖節活動僑青家庭合影。（主辦單位提供）
僑教中心主任莊雅淑與部分參與萬聖節活動僑青家庭合影。（主辦單位提供）

萬聖節即將到來，金山灣區僑教中心10月18日舉辦圖書館說故事時間「萬聖節活動」，父母帶著小孩們、更有祖孫三代一同前來參加，約50組家庭大人小孩走進僑教中心，認識僑務服務，歡度親子時間。

僑教中心與志工完成館內布置，例如南瓜燈、蜘蛛網、小惡魔、小巫婆等卡通化裝飾，營造Halloween氣氛，18日當天僑教中心主任莊雅淑變裝為閃亮亮巫婆，僑教中心員工們也特地變裝成各式各樣的角色，前來參加的家庭也幫每個小朋友進行萬聖節裝扮。

莊雅淑在親子說故事時間時致詞表示，歡迎前來參與活動的家庭，並感謝協助的志工媽媽團隊，她同時也宣傳10月29日僑教中心將舉辦「台灣文化夜市」，並介紹i僑卡、僑務電子報等僑務服務資訊。

緊接著兩位志工媽媽Nora及Allison開始進行萬聖節主題繪本說故事、帶動唱活動，吸引小朋友注意。隨後在館內進行「不給糖就搗亂」（Trick or Treat），中心設置了四個站點，且放置的物品不是糖果，而是精選的小禮物，從圖書館櫃台區出發，到中心一樓接待櫃台，再到二樓走廊及辦公室區，小朋友可以得到發光南瓜戒、玩具轉盤錶、捏捏球、兒童黏土及動力沙等新玩具，

歡樂時光結束後，很多家庭特地與閃亮亮巫婆裝扮的莊雅淑拍照留影，有的家庭則是前往圖書館親子遊戲區繼續活動，大家歡度愉快的萬聖節親子時間。

僑教中心Story time媽媽志工團帶來精彩的萬聖節繪本故事。（主辦單位提供）
僑教中心Story time媽媽志工團帶來精彩的萬聖節繪本故事。（主辦單位提供）
僑教中心志工熱心協助萬聖節活動。（主辦單位提供）
僑教中心志工熱心協助萬聖節活動。（主辦單位提供）
僑教中心主任莊雅淑變裝為閃亮亮巫婆，與到場的小朋友同樂萬聖節活動。（主辦單位提供...
僑教中心主任莊雅淑變裝為閃亮亮巫婆，與到場的小朋友同樂萬聖節活動。（主辦單位提供）

萬聖節 親子 圖書館

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