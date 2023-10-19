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金山機場快閃店10周年 特色小商業吸睛

記者王子涵╱舊金山報導
快閃店Chalo老闆丹尼爾安（Danielle An）是快閃零售項目第四期獲獎的小商業主。（舊金山國際機場提供）
快閃店Chalo老闆丹尼爾安（Danielle An）是快閃零售項目第四期獲獎的小商業主。（舊金山國際機場提供）

在全美多家雜誌評選中，舊金山國際機場（SFO）再次被評選為全美最受歡迎的十大機場之一，得益於機場在購物、飲食、休息室的出色表現。其中納巴農夫市場還贏得機場「即拿即走」美食類別的最高獎。機場總經理表示，機場的成功部分得益於耕耘十年的「快閃店」（Pop-up）項目，使得小商業主有機會入駐機場，為旅客提供多元的購物選擇。

17日是舊金山機場委員會批准快閃店項目的十周年紀念。機場總經理薩特羅（Ivar C. Satero）表示，該項目連續十年都完成了預定的目標。該項目轉為小商業量身定做，減少了搬入機場初期的裝修費等費用，使得機場的零售空間對小商業主敞開大門。

為慶祝項目十周年，正在機場3號航站樓經營的Chalo快閃店老闆丹尼爾安（Danielle An）得到了一份特殊的租約，她也成為快閃零售項目第四期獲獎的小商業主。

「這個項目帶來的是雙贏的局面。」薩特羅說，「為小商業主提供經營機會的同時，機場也能為到訪的旅客一份驚喜和喜悅。我向機場特許經營團隊表示感謝，十年後仍然繼續達成目標。」

舊金山機場首家快閃店在2014年1月在3號航站樓正式營業。自那時起，已有11家小商業入駐預製好商業空間。並且大部分的小商業得以在其他機場繼續經營，成為項目成功的因素之一。

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