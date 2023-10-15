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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

稱猶太學生「殖民者」 史丹福講師遭停課

編譯廖宜怡／綜合報導
史丹福大學一名講師在課堂上點名猶太裔學生，稱他們為殖民者，遭到校方調查。（美聯社）
史丹福大學一名講師在課堂上點名猶太裔學生，稱他們為殖民者，遭到校方調查。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）日前報導，一名史丹福大學講師在課堂上討論以色列和哈馬斯的衝突時，根據族裔和身分點名了多名猶太裔學生。報導刊出後，史丹福大學已針對這起事件展開調查。

史丹福大學11日拒絕就人事問題發表評論，只發出聲明表示，一名講師在必修課College 101課堂上討論以哈衝突，並根據族裔和背景點名了多名學生，稱他們是「殖民者」（colonizer），並淡化納粹大屠殺（Holocaust）造成的影響。校方已經要求這名講師在調查期間暫停授課。

史大大四學生柯恩（Nourya Cohen）和大三學生曼德許坦（Andrei Mandelshtam）是史大以色列學生會（Israeli Student Association）共同主席，他們訪問了多名修習這堂課的學生。

要求匿名的學生表示，這名講師10日對兩堂課共18名學生授課，當天的授課內容是關於殖民主義。

其中一堂課的學生指出，這名講師一開始就將戰爭歸咎於猶太復國主義者（Zionists），並說哈馬斯的行為是抵抗這一主義的一部分。接著，講師要求猶太裔學生舉手並將個人物品留在原處站出來，稱這正是猶太人對巴勒斯坦人所做的事情。

學生表示，講師問學生有多少猶太人在納粹大屠殺中喪生。當學生回答有600萬人時，講師說：「對，只有600萬。」

講師接著說，殖民剛果的比利時國王里奧波德（King Leopold）在19世紀時殺了1200萬非洲人。他告訴學生，死於殖民的人比死於大屠殺的人多得多，而殖民正是發生在巴勒斯坦人身上的事。

史大另一個猶太裔社團主席詹克洛（Joshua Jankelow）表示，這名講師挑釁猶太裔學生，並讓他們難堪，讓他擔心學生們的安全。他說：「這聽起來像是一種卑鄙的仇恨行為。」

包括三名諾貝爾獎得主在內的數十名教職員已聯署致函史大臨時校長沙勒（Richard Saller）和教務長馬丁尼茲（Jenny Martinez），譴責史大對這場危機和校園內支持入侵情緒的冷淡反應。

這封信說：「這種情形必須明確譴責恐怖主義，並採取強有力的立場支持基本人權和尊嚴。」

猶太 史丹福大學 納粹

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