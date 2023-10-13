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加州房地產經紀人協會撥50萬元基金 補貼弱勢購屋

記者子為／洛杉磯報導
加州房地產經紀人協會從其住房負擔能力基金中再撥出50萬元，以補貼加州服務欠缺社區、住房負擔能力較弱的首次購房者。（取材自Pexels）
加州房地產經紀人協會從其住房負擔能力基金中再撥出50萬元，以補貼加州服務欠缺社區、住房負擔能力較弱的首次購房者。（取材自Pexels）

為努力解決加州日益嚴重的住房負擔能力危機，加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors，簡稱C.A.R.)日前宣布，將從其住房負擔能力基金(HAF)中再撥出50萬元，以補貼加州服務欠缺社區、住房負擔能力較弱的首次購房者，用於補助他們購房過程中的成交費用（closing costs）。

滿足條件的申請者能獲得高達1萬元的補助金，幫助他們順利成交並拿下房產所有權。這筆額外資金使C.A.R.的「住房所有權之路」(Pathway to Homeownership)補助金計畫的總金額達到200萬元，以促進住房公平。自2022年以來，C.A.R.的「住房所有權之路」計畫已為加州服務欠缺社區的156個首次購房家庭提供了共計150萬元的過戶補助金。

「許多研究發現，擁有住房對於工薪家庭創造財富和經濟安全至關重要，」C.A.R.主席布蘭奇尼（Jennifer Branchini）表示，「為更多加州人增加擁有住房的機會，以便他們獲得住房所有權，並創造更多經濟和社會效益。」

根據C.A.R.的最新研究，約有26%的白人擁有購房所需最低收入，與此相比，只有約12%的非裔和西裔/拉丁裔家庭滿足需求。研究顯示，服務欠缺社區（有色人種、婦女、殘疾人、原住民和LGBTQ群體成員）相對而言購房能力較弱。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的最新數據，2023年第2季全國整體房屋擁有率為66%，其中白人為75%，亞裔為62%，西裔/拉丁裔為49%，非裔為46%。

非營利性住房組織鄰里合作住房服務(NPHS)及美國住房和城市發展部(HUD)的住房顧問也正在與C.A.R.的住房負擔能力基金合作，共同幫助C.A.R.所服務的加州58個縣的住房負擔能力較弱人群。

NPHS的首席執行官莫吉卡(Clemente Mojica)表示，「該補助金對於幫助服務欠缺社區的家庭負擔可持續住房至關重要，我們邀請具備社會影響力的投資者加入，為所有人提供公平的住房擁有機會。」

若要申請補助金，申請者必須是首次購屋者，同時必須是服務欠缺社區的成員，包括有色人種、殘障人士、性少數群體等。申請者購買的房產必須是單戶住宅，且所購買的房產不得有經濟適用住房的契約限制等。

同時，申請者的收入不得超過加州住房社區發展部規定的地區收入中位數(AMI)的120%，申請者必須證明他們計畫在託管結束後60天內搬入該房產，並將該房產作為其主要居所至少三年。詳情可參考：https://www.car.org/en/difference/haf/hafclosingcostgrantprogram

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