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10/21加州防洪周 強化民眾應急準備

記者楊逸辰／舊金山報導
主持人恩迪主持活動。（Zoom會議截屏）
主持人恩迪主持活動。（Zoom會議截屏）

10月是2024年水年(water year)的第一個月。加州水資源廳指出，聖嬰現象可能導致降雨量顯著增加，目前正積極採取防洪措施，包括已將5200萬元撥款給加州有洪水隱患的地區，例如沙加緬度和聖荷昆谷；並訂10月21日至28日是加州防洪周，水資源廳將舉辦活動來提高人們對洪水風險、洪水發生時疏散路線和對洪水要做好的應急準備認識。

水資源廳日前舉行線上記者會，發布2024年水年的氣候適應報告，由公共事務辦公室助理副主任恩迪（Ryan Endean）主持記者會。

州政府氣象學家安德森（Michael Anderson）對上一個水年進行總結。最引人注意之處是加州西海岸水域的聖嬰（El Nino）現象。聖嬰是指東太平洋海水每隔數年就會異常升溫的現象，與中太平洋和東太平洋（約在國際日期變更線及西經120度）赤道位置產生的暖流有關（包括南美洲太平洋 沿岸地區），並且與加州的天氣模式相關。

安德森指出，聖嬰現象往往會為加州帶來更潮濕天氣，影響州內各地區的冬季降水量。這會導致降雨量顯著增加，甚至達到50吋的降雨量水平，影響加州水年並導致風暴動態的變化。他表示，當局正在投資研發新的氣象預報技術，以便更準確地獲知未來氣象，並做好防災準備。

水資源廳洪水管理與水壩安全副主任里普納（Gary Lippner ）介紹目前正在採取的防洪措施。第一是加強與各地方社區機構的合作，給他們提供防洪培訓，並開展洪水季前應急響應協調會議。第二是資金資助，水資源廳已經將5200萬元撥款給加州有洪水隱患的地區，例如沙加緬度和聖荷昆谷，增強它們的防洪工程。 第三是提高公眾意識，10月21日至28日將是加州防洪周，水資源廳將舉辦活動來提高人們對洪水風險、洪水發生時疏散路線和對洪水要做好的應急準備認識。

此外，加州目前的重點水利工程是中央山谷計畫（The Central Valley Project），主要透過調整水庫水位和在必要時確保持續抽水，來適應不同的天氣，並且能在防洪方面提供幫助。來自美國農業部的約翰遜（Levi Johnson）指出，項目中的水庫儲水量相比前一年都有所改善。各水利相關部門之間的合作與協調，與水利工程的成效息息相關。

水資源廳洪水管理與水壩安全副主任利普納介紹防洪措施。（Zoom會議截屏）
水資源廳洪水管理與水壩安全副主任利普納介紹防洪措施。（Zoom會議截屏）
州政府氣象學家安德森介紹聖嬰現象對加州天氣的影響。（Zoom會議截屏）
州政府氣象學家安德森介紹聖嬰現象對加州天氣的影響。（Zoom會議截屏）
農業部官員約翰遜介紹加州目前的重點水利工程「中央山谷計畫」。（Zoom會議截屏）
農業部官員約翰遜介紹加州目前的重點水利工程「中央山谷計畫」。（Zoom會議截屏）

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