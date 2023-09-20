「中秋嘉年華」金山-台北來回豪經艙機票等您拿
月圓人團圓，今年中秋灣區民眾將迎來一個令人期待的活動。世界日報「中秋嘉年華」將於本周六（9月23日）盛大舉辦，現場多項精彩表演，台灣美食及各式攤位，好吃又好玩。更有「猜腰圍贏大獎」活動，兩張往返台北的豪經艙機票等您拿。誠摯邀請闔府光臨，共慶佳節。
由世界日報主辦的「中秋嘉年華」活動，將在南灣庫比蒂諾市（Cupertino）的Main Street商場盛大舉行。 日期： 2023年9月23日（星期六）；時間： 上午10點至下午5點；地點： Main Street Shopping Center， 19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。
今年「中秋嘉年華」有數十個美食、零售、養生保健、文教、娛樂與投資理財等業者參與，現場還有「金色年華」攝影比賽頒獎典禮及獲獎作品展示、農家樂、台糖蘭花展，還有特別為家庭和兒童打造的親子遊樂區，適合全家一起光臨，好吃又好玩，是您不容錯過的周末好去處。
去年的嘉年華活動，美食區造成空前轟動，所有夜市小吃一掃而光，今年參與的美食業者更加多元，全日供應珍珠奶茶、飯糰、涼麵、酥炸臭豆腐、鐵路便當、牛腩飯以及段純貞牛肉麵的九宮格便當、台式刨冰、車輪餅等，美味不會久等，請即早光臨，以免向隅。
活動最大亮點是「猜謎抽大獎」，獎項豐富，包括兩張由中華航空及長榮航空贊助的舊金山往返台北豪華經濟艙機票，每張價值逾4000元。
謎題刊登在每日的世界日報灣區新聞版（B1），請勾選正確答案，填妥姓名及連絡訊息，活動當天親臨現場投入本報服務台的摸彩箱，就有機會贏得大獎，祝您幸運中獎。
有關「中秋嘉年華」更多信息及參展廠商資料，請參閱活動廣告或關注本報臉書粉絲專頁「舊金山世界日報」、微信公眾號”WJSF”或Youtube頻道@SF World Journal等社群平台。
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