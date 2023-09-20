「中秋嘉年華」金山-台北來回豪經艙機票等您拿

台糖蘭花，在本報舉辦的歷次中秋嘉年華上都是搶手貨。（本報檔案照片）

月圓人團圓，今年中秋灣區 民眾將迎來一個令人期待的活動。世界日報 「中秋嘉年華」將於本周六（9月23日）盛大舉辦，現場多項精彩表演，台灣美食及各式攤位，好吃又好玩。更有「猜腰圍贏大獎」活動，兩張往返台北的豪經艙機票等您拿。誠摯邀請闔府光臨，共慶佳節。

由世界日報主辦的「中秋嘉年華」活動，將在南灣庫比蒂諾市（Cupertino）的Main Street商場盛大舉行。 日期： 2023年9月23日（星期六）；時間： 上午10點至下午5點；地點： Main Street Shopping Center， 19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。

今年「中秋嘉年華」有數十個美食、零售、養生保健、文教、娛樂與投資理財等業者參與，現場還有「金色年華」攝影比賽頒獎典禮及獲獎作品展示、農家樂、台糖蘭花展，還有特別為家庭和兒童打造的親子遊樂區，適合全家一起光臨，好吃又好玩，是您不容錯過的周末好去處。

去年的嘉年華活動，美食區造成空前轟動，所有夜市小吃一掃而光，今年參與的美食業者更加多元，全日供應珍珠奶茶、飯糰、涼麵、酥炸臭豆腐、鐵路便當、牛腩飯以及段純貞牛肉麵的九宮格便當、台式刨冰、車輪餅等，美味不會久等，請即早光臨，以免向隅。

活動最大亮點是「猜謎抽大獎」，獎項豐富，包括兩張由中華航空及長榮航空贊助的舊金山 往返台北豪華經濟艙機票，每張價值逾4000元。

謎題刊登在每日的世界日報灣區新聞版（B1），請勾選正確答案，填妥姓名及連絡訊息，活動當天親臨現場投入本報服務台的摸彩箱，就有機會贏得大獎，祝您幸運中獎。