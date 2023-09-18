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紀念舊金山英雄 金融街街角命名「諾頓點」

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山金融街夾Montgomery街西北角被命名為「諾頓點」。(記者王子涵/攝影）
舊金山金融街夾Montgomery街西北角被命名為「諾頓點」。(記者王子涵/攝影）

為慶祝舊金山著名歷史人物、城市英雄，美國「皇帝」諾頓一世（Norton I）「登基」164年，舊金山金融街夾Montgomery街西北角被命名為「諾頓點」（Emperor Norton Place）。舊金山市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）、諾頓遺產聯盟、諾頓基金會等組織17日舉行揭牌儀式。舊金山歷史社團開放特別展覽，展示諾頓個人發展史。

諾頓一世全名為Joshua Abraham Norton，1818年出生於英國肯特郡，1849隨著淘金熱來到舊金山。由於投資房地產成功，諾頓的財富迅速積累，在1853年身價達25萬元。當時，中國發生了嚴重饑荒不再出口大米，這導致舊金山大米價格狂飆9倍。諾頓用高價買下一艘滿載大米的秘魯船，計畫哄抬米價，但隨著大米供應趨於穩定，米價回落。諾頓和他的生意夥伴被起訴，並在1858年宣告破產

參與活動的市民精心打扮，身著十八世紀風格的服飾，回憶在諾頓一世「統治」下的舊金山...
參與活動的市民精心打扮，身著十八世紀風格的服飾，回憶在諾頓一世「統治」下的舊金山生活。(記者王子涵╱攝影）

破產後的諾頓開始了許多奇怪的行為，幻想自己是偉大人物。首先他自稱是「美利堅合眾國皇帝」，「登基」為諾頓一世。隨後追加自己為「墨西哥攝政王」。他曾下令武力解散美國國會、屢次「下旨」要求修造橫跨舊金山灣的大橋。

儘管諾頓的行為古怪，但舊金山的人們以他的幽默行為而樂，經常稱他「皇帝陛下」，把他看做是城市英雄。諾頓追求的公平、忍耐、自決、公共利益等精神，後來被認為與舊金山城市的價值觀息息相關。

舊金山舉辦活動，記念城市英雄–美國「皇帝」諾頓一世。(記者王子涵╱攝影）
舊金山舉辦活動，記念城市英雄–美國「皇帝」諾頓一世。(記者王子涵╱攝影）

昨天，參與活動的許多市民精心打扮，身著18世紀風格的服飾，回憶在諾頓一世「統治」下的舊金山生活。諾頓一世最愛身穿藍色軍服、鍍金簡章和帶有孔雀羽毛和玫瑰花裝飾的海狸帽子。

參與活動的市民精心打扮，身著十八世紀風格的服飾，回憶在諾頓一世「統治」下的舊金山...
參與活動的市民精心打扮，身著十八世紀風格的服飾，回憶在諾頓一世「統治」下的舊金山生活。(記者王子涵╱攝影）

佩斯金表示，諾頓是一位具有遠見、人道主義、為平權努力的人民英雄，他的精神與舊金山交織在一起。「如今這一社區匯集著華埠、北灘區、藝術家社區等多元社區，正是諾頓所倡導的多元、獨立、團結的樣子。他對舊金山的影響是長久的。」佩斯金說。

諾頓基金會創始人魯米亞（John Lumea）表示，諾頓生前長期居住在金融街。他自1868年起草多份為華人辯護的聲明。「他扎根於社區，舊金山愛他正如他愛著舊金山一樣。」

舊金山 破產 華埠

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