拚治安 黎慧心選金山第3區議員

市議員梅義加（右）到場支持黎慧心（左）參選。（記者劉先進／攝影）

從事公共服務15年之久的香港第一代移民黎慧心（Sharon Lai），15日在金山華埠 花園角記者會上宣布，將參選包含華埠、漁人碼頭、北灘等區域的第三區市議員，獲眾多社區人士支持。她的競選理念是，建設一個更安全、凝聚力更強大的舊金山 。第三區的市議員是佩斯金，他將任滿兩屆，不能繼續連任。

大批民選官員、社區領袖和市民到場支持，包括第一區市議員陳詩敏，第七區市議員梅義加，前市議長余鼎昂，前市議員李麗嫦，教育委員林謙悅，警察委員余健全，港口委員Gail Gilman，歷史古跡保育委員Chris Foley，交通局董事會副主席Stephanie Cajina，交通局董事蘇勵妍，交通局前董事Gwyneth Borden，公園局前委員會副主席劉偉康，前中華文化中心行政主任鄧式美，社區住客聯會主席梁榮浩，華埠社區領袖方小龍牧師、邵旗謙、Fanny Lam、鄭藝嫻、劉運方，李氏公所元老李殿邦，以及關注行人安全的社區活躍人士Jodie Medeiros等。

黎慧心說，她在香港的公屋長大，三代人同住大約200平方英呎的房子。16歲隻身闖加州，2000年代中期搬到金山。對於為何參選市議員，她表示，她並非只為自己發聲，而是為社區站出來競選，舊金山華人 比例超三分之一，最高峰時有五個華裔市議員，但如今只有陳詩敏一個華裔議員，需要有更多華人代表，發出華埠聲音，爭取華人的基本權益。

她說，城市政治殘酷且分裂的，面臨巨大的問題和挑戰。「你會受到那些不認識你的人攻擊，市議員是一份要求很高的工作，尤其是對於像我這樣有兩個孩子的人來說。這正是我競選的原因，想確保能為家庭和社區做出正確的事情。我們厭倦城市的功能失調，現在是停止被動反應、開始領導之時。我們可以讓一切重回正軌，共同努力，為所有人建設一個更有活力、更有韌性、更多元化、更實用的城市。」

黎慧心的介紹資料說，她在公共服務上有15年的紀錄，是捍衛公共安全的代言人，用創新策略來解決遊民問題，她是建設可負擔房屋的倡導者，捍衛租客和社區，帶動城市經濟復甦。

黎慧心回憶，2019年曾在Muni公車上親身經歷性騷擾襲擊，雖嘗試到市議會發表意見，也三次到警局報告，但收效不大。於是決定為所有罪案受害者發聲，擔任交通局董事時，倡導與警局合作，成功將交通局公共安全預算提升三倍，還將公車上所有中文翻譯文字理清訂正，更好服務華人。