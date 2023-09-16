DoorDash創始人 巨資贊助APEC

舊金山市長布里德宣布，DoorDash成為舊金山2023年亞太經合組織會議（APEC）主要贊助商。（記者劉先進／攝影）

記者劉先進／舊金山 報導

舊金山市長布里德宣布，DoorDash成為舊金山2023年亞太經合組織會議（APEC ）主要贊助商。三名華裔 參與創立的DoorDash是此次會議籌款活動最早的主要捐助者之一。目前籌款總額已達1150萬。DoorDash聯合創始人兼首席執行官徐迅（Tony Xu），還將擔任APEC主辦委員會聯席主席，作為舊金山此次多邊全球經濟領袖會議的主要貢獻者和思想合作夥伴。

根據法律，舊金山市府無法使用公共資金用於此次會議的開支，所以要採用籌款模式。此前，市府預計，會議開支需2000萬。生物醫藥公司MEBO的執行長、華裔徐鵬（Kevin Xu）曾捐贈100萬。今年5月初，DoorDash向負責所有APEC相關籌款工作的舊金山特別活動委員會捐贈50萬。

布里德說，DoorDash的支持為舊金山的未來和APEC所代表的價值觀注入了信心，「這就是為什麼我非常感謝DoorDash早期承諾，確保大家在舊金山度過一段美好時光。市政部門和合作夥伴正在共同努力，我相信，成千上萬的亞太經合組織與會者在訪問舊金山時，將有最好的故事可以講述。」

徐迅表示，今年秋天，全世界的目光都聚焦在舊金山，「我們有巨大的機會，展示城市是如何不斷發展成為全球創新之都的。DoorDash的使命，是增強全球各地經濟能力。這一使命從我們後院開始，延伸到整個亞太地區。我們很榮幸能與布里德市長密切合作，幫助亞太經合組織領導人會議，成為一次難忘的經歷，推動國際間更好的經濟合作。」