未來10年內新建6萬住房 聖荷西未達要求

聖荷西提出的在未來十年內新增6萬多套住房的計畫，仍不符合要求，是灣區三大都市中最後一個沒有最終落定州府住房計畫的城市。（美聯社）

加州 監管機構稱，聖荷西 提出的在未來十年內新增6萬多套住房的計畫不符合要求，因此該市仍是灣區 三大都市中最後一個沒有最終落定州政府規定的住房計畫的城市。

今年6月，當市議會以兩票之差同意將該計畫提交給州政府審批時，許多人懷疑市政府官員是否已經做了足夠的努力，來說服監管機構批准該市長達239頁的「住房要素」規畫文件，該文件旨在為該市未來的住房增長繪製路線圖。

州住房部門在周一致市政府的一封信中，明確表示對城市住房計畫寄予厚望，全州各市縣都必須提交緩解加州住房緊張的計畫。在灣區，舊金山和屋崙的計畫已經獲得批准。

但州住房部門要求聖荷西市政府證明計畫中確定的新住房用地有實際的開發機會。在目前的計畫中，該市確定了約 600個潛在的開發地點，其中許多集中在市中心和德里頓車站附近，谷歌已宣布計畫在那裡建設其西區市中心大型項目。

官員們還將目光鎖定在郊區，尤其是史蒂文森溪大道和溫徹斯特大道等主要交通幹道沿線。多年來，聖荷西市一直將北聖荷西作為發展目標，該地區也將出現更多住宅。此外，該計畫還要求在較富裕的社區建造更多經濟適用房，因為這些社區歷來將低收入居民拒之門外。這包括聖荷西西南部的部分地區，尤其是與庫比蒂諾接壤的迪安薩大道沿線。

當地官員將進展緩慢的部分原因歸咎於嚴重缺乏州和聯邦經濟適用房補貼。但住房倡導者認為，該市必須放寬導致成本上升的開發法規和限制。

灣區各市本應在1月31日前完成住房計畫，但聖荷西以及該地區幾乎所有其他城市都錯過了最後期限。雖然舊金山和屋崙在不久之後很快就獲得了批准，但在灣區的109個市縣中，只有約三分之一獲得了監管機構的批准。