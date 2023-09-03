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莫德斯度男子翻牆進校 小學暫時關閉

記者江碩涵／中谷報導
9月1日上午莫德斯度學校附近發生一名男子跳進費爾維小學柵欄，校方擔心有綁架事件產生，導致小學被封鎖，而宣布安全恐慌。（翻攝自KCRA3）
9月1日上午莫德斯度學校附近發生一名男子跳進費爾維小學柵欄，校方擔心有綁架事件產生，導致小學被封鎖，而宣布安全恐慌。（翻攝自KCRA3）

根據中谷當地媒體KCRA3報導，莫德斯度（Modesto）警方表示，9月1日上午莫德斯度學校附近發生一名男子跳進費爾維小學（Fairview Elementary School）的柵欄，校方擔心有綁架事件產生，導致小學被封鎖，而宣布安全恐慌。最後警方證實，這起事件是由於這名男子與一名學生親屬有誤會，才造成學校緊張。

莫德斯度市學區表示，這名男子跳過了Fairview Park的柵欄，前往與學校後面的房屋相連的果園。學區指出，由於一開始並不了解此人的動機與行為，於是學校立刻在上午9 時 48 分開始實施「預防性封鎖」，學校管理人員致電莫德斯度警察局進行調查。

費爾維小學的「預防性封鎖」於上午 10 時30 分結束。莫德斯度表示，其中一名學生的家人一直在試圖尋找他們。莫德斯度警方表示，8月31日也曾發生這種情況，當時一名男子試圖透過 Fairview Park後面的柵欄與學生交談，最近兩起事件都引起地方民眾的關注，因為上周學校附近甫發生了三起綁架未遂事件。

警方沒有透露是否因綁架未遂事件而逮捕了任何人，當地媒體也正在聯繫執法部門以獲取更多詳細訊息。

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