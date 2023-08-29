聖荷西市議員競選 朱感生回鍋參戰

在募款餐會席間，朱感生（右三）向捐款與出席的支持者表達感謝。（記者孫愛薇╱攝影）

前加州 眾議員朱感生（Kansen Chu），也是聖荷西 首位的華人市議員，今年決定回鍋參選聖荷西市議員。27日傍晚在聖荷西支持者家中舉辦競選募款餐會，朱感生宣布競選活動正式開跑。餐會現場湧進近百位灣區 政商各界支持者，以行動表達對朱感生參選的力挺。

談到以募款餐會作為競選的起跑活動，朱感生說，競選公職需候選人自行籌到足夠的款項：「這是我競選聖荷西市議員的第一個募款活動，是我競選的啟動，就從今天開始！」募款籌到的款項，將會用在競選的行銷與製作物品等費用支出。

這次回鍋競選的主要訴求，朱感生指出，最重要的是公共安全部分，希望能夠在聖荷西增加更多警力。也要改善警察與居民的關係。讓居民與警方有更多的合作，預防犯罪的發生，提升居家安全。也希望警方多多和居民面對面的溝通。

除了強調治安方面重要性，朱感生也提到，聖荷西屬於有地震、野火等自然災害的高發區。在災害防治方面，市府能夠做更多的預防：「需要能夠在災難發生前考慮，有什麼東西是市府可以來做，什麼是市民可以來做，比如多準備一些食物之類。」

針對灣區的高房價導致的遊民問題，以及房屋短缺現狀，朱感生說：「我希望我們政府在處理建築執照方面，申請要更精簡一點。讓想要蓋房子的人，可以更快速的動作開始建設。」他希望，不僅市府核發效率要加快，在新建房與既有房屋的外觀也需要考量。

朱感生說：「要保持現有社區的一個特質，新蓋的房子不要影響到社區的外觀。如果這一區都是一兩層的房屋，就不適合蓋高樓大廈。市府的城市計畫不能影響現有的居民。」