王雅宣爸媽來自台灣 全家都是推廣文化志工

王雅宣一家感情融洽，父母以身作則投入志工服務，全家更將服務對象擴及台灣學子。（記者孫愛薇／攝影）

父母來自台灣的王雅宣，從小在家人的耳濡目染下，加入台灣僑委會舉辦的海外青年文化大使計畫（FASCA）。她的母親吳季芳（Katy Wu）與姊姊王佑文（ Emma Wang）是FASCA的諮詢導師與前志工團主席，一家人常常一起參與志工活動，宣傳台灣傳統文化。

身為FASCA一員的王雅宣表示，加入FASCA最棒的地方，是可以認識在美台裔朋友。她很喜歡跟FASCA成員分享台灣的歷史跟文化。能找到有一個同樣背景的人，可以一起分享台灣的美食，是非常高興的事情。

王雅宣（右）與曾任志工團主席的姊姊王佑文（左）現場表演雙人拋接的扯鈴技巧，傳統文化技藝都是從志工團裡學習來。（記者孫愛薇／攝影）

王雅宣與曾任志工團主席的姊姊王佑文，因為參與志工活動，學會扯鈴與舞獅等傳統文化表演技巧。在採訪現場，可以直接表演一段扯鈴拋接秀。姊妹倆默契十足，簡短熱身後就完成扯鈴拋接與同步表演。

不僅參與文化推廣志工團，王雅宣一家還對在台灣的學子提供免費的英文教學。在2020年新冠疫情 正嚴重時，全家創立 「飛洋會話趣」平台，讓在美台裔高中生志工有管道可以提供台灣小學生免費英文會話教學服務。

由於疫情關係，灣區 的高中志工都無法回台灣做下鄉服務。王雅宣一家人想到，不如將系統改成線上教學，不僅可以突破距離，還能長期服務。以往只能做兩個月的實體教學服務，變成長期的線上課程，提供台灣學生更穩定的教學服務。

「飛洋會話趣」平台中，王雅宣擔任志工長以及科技長。維護平台系統外，她還提供程式設計與心理引導的英文課程，為台灣的小學生更多元免費課程內容。

由於疫情與課業關係，一直延宕王雅宣的返台計畫。明年她將回到睽違五年的台灣。她表示，非常想要回台灣看看，明年下飛機第一件事情就是想要吃台灣的胡椒餅、芭樂和醃青芒果，也希望可以到小學看看在網路上教過的學生。

王雅宣（右）與媽媽吳季芳（左）和姐姐王佑文（中），皆投入台灣海外青年文化大使的服務行列。（記者孫愛薇／攝影）

創作與獲獎履歷，讓王雅宣在主流社會與媒體上獲得關注與掌聲。她仍繼續專注在對台灣的志工服務以及各種計畫，就如父親王俊明對她說的：「不管你在哪裡發光發熱，台灣永遠都是你的家。」