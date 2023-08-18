生活成本、稅率高 為何AI公司仍多選舊金山創業?

儘管舊金山有嚴重的社會與經濟問題，仍有大量人工智慧公司選擇在此創業。（Getty Images）

胡佛（Angela Hoover）2021年和其他人在佛州邁阿密成立了一家人工智慧 (AI)搜尋引擎公司Andi，這個小規模初創團隊後來一直在墨西哥工作。今年稍早，胡佛決定轉移資金，將公司搬到舊金山 。

在媒體不斷報導舊金山出現嚴重社會和政治問題的情況下，為何他們還會選擇搬來舊金山？

胡佛表示，他們之所以選擇舊金山，是因為這個環境提供了無人能匹敵的優勢，包括當地人工智慧行業的活動、人際網路和籌款機會。自從搬到舊金山後，胡佛和她的十人團隊，一直在Panhandle公園以北的一個Airbnb出租物業裡工作。

長期以來，舊金山和矽谷一直是美國和全球的科技中心，但新冠疫情將許多科技人才推往邁阿密和奧斯汀，因為這兩個地區的房價較便宜，所得稅率也較低。

然而，舊金山創業環境持久的優勢仍繼續吸引創業家前來，特別是在商業活動逐漸由Zoom回歸到實際面對面之後。舊金山主計長辦公室（controller's office）公布的最新數據顯示，當地資訊和專業服務行業6月份新增約6000個就業機會，在很大程度上抵銷了從2022年底起至今科技業裁去的員工人數。

對許多選擇在舊金山創業的公司來說，與身處最新科技浪潮中能獲得的無數好處相比，稅金充其量只是次要問題。Sematic AI創辦人特雷（Emmanuel Turlay）就認為，稅金根本不是問題。他說：「我甚至不知道我到底繳了多少稅金。」

特雷指出，灣區 擁有大量科技人才、建立人脈的機會、接近創投資金等優勢，這些因素使灣區持續成為首選的科技創業地點。

不過，特雷也指出，舊金山除了社會問題嚴重之外，還有其他缺點。例如，經驗豐富的軟體工程師在灣區的薪資較高，代表初創公司燒錢的速度較快，結果造成一些公司還沒有時間確定其商業模式，資金就用完了。

因此，特雷說：「你必須快速找到一種能讓你的公司存活下去的方法。」