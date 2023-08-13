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開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

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開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

記者葛歆睿／南灣報導
根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）
根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

德勤消費者行業中心（Deloitte Consumer Industry Center）的一份新報告顯示，灣區家長預計在孩子返校購物品上花費的錢比其他任何地區都多，每個孩子高達805元，比全國平均水平597元高出35%。而灣區熱中於「反向海淘」的華人媽媽，從中國給女兒買返校物品再轉運到美國，只花了平均水平的一半。

過去幾個月，全國通脹大幅降溫。 6月份的通脹數據僅為3%，是2021年3月以來的最低數字。儘管如此，幾乎所有類別的高成本仍然存在。根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。

事實上，今年的返校購物狂歡可能是有紀錄以來最昂貴的。據美國零售聯合會稱，這一數字預計將達到史無前例的415億元，高於去年的369億元和2021年371億元的歷史高點。

相比起美國物價，中國物價要便宜許多。而隨著轉運服務的普及與興起，越來越多海外華人加入了「反向海淘」大軍，家住南聖荷西的May便是其中之一，「國內的親戚朋友都是從美國海淘或者找代購買品牌服裝鞋帽、化妝品和保健品，但生活用品還是國内更物美價廉。」

May告訴記者，基本上每兩、三個月都要從中國的淘寶網、拼多多上進行一批採購。女兒今年秋季學期入讀初中，從書包到文具都是從國內「海淘」的，還添置了幾件新衣服，總共花費了不到300元。

「差不多的筆記本，在美國買和在中國買價格大概都是2、3塊，但是差一個匯率符號！」May說，「如果只買幾件東西肯定沒有必要，但買得越多越划算。」

「反向海淘」的步驟只比正常網購多了一個轉運環節。具體操作時，先下單「轉運美國服務」，得到一個中轉倉庫地址，然後網購時用它作為收貨地址。可以購買多件物品，等所有包裹到齊後再合併寄往美國，清關也由轉運公司負責。

May表示，每次的運費在人民幣300元至600元不等，換算成美金不超過100元。下單後大概兩至三周就能到貨。除非是急需的物品，她都會「海淘」，主要的品類包括服裝、飾品、家居用品、零食和書籍。雖然很多數碼產品或小家電中國價格更有優勢，但她考慮到電壓和保修的問題，還是選擇在美國購買。

灣區 華人 匯率

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