提供本地人才知的旅行建議 北灘Locali當遊客不花錢的朋友

第五代舊金山居民告訴遊客，觀光時如何避開陷阱。（美聯社）

位於北灘（North Beach）的Locali遊客信息中心（Locali Visitor Information Center）上午11時開門時，達爾蒙特（Giorgio Dalmonte）帶著丈夫和十多歲的女兒已經在那裡等候了。他們一家從義大利 博洛尼亞（Bologna）來舊金山 僅一天，已感到無所適從。

在辦公桌後面接待他們的是奧唐納（Trevor O'Donnell），是第五代舊金山人，臉上笑容燦爛，手裡拿著一張大大的Muni地圖。他馬上就在上面為這家人寫下了只有北灘本地人才能提供的各類提示和建議。

十分鐘後，他們帶著當地人的內部指點又出了門，「他告訴我最好不要去哪些區，」達爾蒙特說。「現在我不再那麼困惑了。」

信息中提供的建議、地圖、Ghirardelli巧克力、當地咖啡館的試嘗品，甚至是一張可以在翻閱書籍或觀看視頻時休息的沙發，所有這些都是免費的。

奧唐納解釋說：「我們只是給他們提供信息，他們不需要花錢。」不過，如果觀光 者想買一張卡片或紀念品，可以走到店的後面，那裡的所有東西都是本地製造的。

奧唐納和他的合夥人沃茨（Stuart Watts）本周開設了Locali，這是他們經營了10年的舊金山本地徒步觀光公司SF Native Walking Tours的衍生產品。兩家公司都隸屬於Local Friends Co. 公司。他們的宗旨，也是要成為每個踏進店裡來的人的當地朋友。約有三十多家小型旅行社通過這裡提供預訂服務，並為此支付小額會員費。另外還有二十多位手工藝者和小販，可以免費獲得店面的牆面和櫃台空間，對於那些找尋獨一無二的舊金山紀念品的遊客，這裡是避風港。

沃茨說：「我們是一家支持其他獨立企業的獨立企業，不與大企業或公司合作。我們的首要任務是幫助人們與舊金山的小企業和當地的活動建立聯繫。」

牆上閃爍的幻燈片宣傳展示這些企業和活動，茶几上擺放著一摞摞書籍；前面的桌子上擺放著含有唐人街和漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）觀光內部貼士的袖珍小卡片，北灘的餐廳被分為本地、經濟、約會之夜、正宗等類別，每類都有一行推薦語。

沃茨的家譜可以追溯到莫菲特（James Moffitt），是從愛爾蘭馬鈴薯饑荒中逃來加州的，1851年開了一家印刷店。但大多數觀光客都沒時間聽這些。

來自東京的豪倫斯坦（David Howlenstein）說：「很多時候，這些人都想向你推銷什麼東西，但這裡真的很棒。」

來自英國的托馬斯（Will Thomas）說：「這是一種體驗，而不是一家商店，他們主要是非常友好。」