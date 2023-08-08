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舊款廂型車金山接連遭竊 嫌犯未落網

編譯組／7日綜合報導
舊金山許多廂型車主將車停在街道上，由於沒有固定車道或受到保護的停車位，被偷車賊入侵時，很少引起注意。(Getty Images)
舊金山許多廂型車主將車停在街道上，由於沒有固定車道或受到保護的停車位，被偷車賊入侵時，很少引起注意。(Getty Images)

福斯大眾廂型車(Volkswagen Vanagon)於20世紀70-90年代專為美國市場生產，深受西海岸公路旅行者與冒險家歡迎。同時，其寬敞空間與缺乏現代防盜功能的特性，也吸引偷車賊目光。這種舊款廂型車近來在舊金山連續遭盜竊，嫌犯尚未落網。

「舊金山紀事報」報導，一對夫婦擁有福斯廂型車於去年9月被偷，他們最終自行將愛車尋回，並在Nextdoor發文，得知有不少人和他們有類似遭遇。但是，偷車嫌犯始終未落網。居民認為，顯然有一種犯罪模式未獲解決，將公眾置於危險當中。

近年來，全加州汽車盜竊案件增加，民眾質疑，警察是否未優先處理案件，或是否缺乏逮捕所需證據。警察局向「紀事報」證實，沒有逮捕廂型車竊盜案，但未說明原因。

舊金山警局發言人塞諾夫斯基(Evan Sernoffsky)聲明表示，警方了解汽車盜竊對居民造成很大傷害，將努力查明肇事者並盡可能逮捕犯罪者。然而，警察需鉅細靡遺並根據證據找出可能理由，調查案件進行逮捕。但對近來期待迅速採取行動的案件被害人來說，可能無法帶來太多安慰。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)希望廂型車車主保持耐心。她表示，不想見到有被害者、因為試圖靠自己伸張正義而受到傷害。無需再製造更多受害人，特別是情況可能變得更具暴力的情況下。

大眾廂型車有許多粉絲車主，在Facebook群組非常多，愛好者周末參加聚會、交換經驗與汽車零件，或分享有關修車與防盜資訊。舊金山許多廂型車主有車子被偷經驗。

這些被害車主表示，竊賊經常在不損壞車鎖情況下進入車內，並破壞車子防盜措施，輕易就將車子開走。車主們也發現，偷車賊有將車子丟棄在五金商店附近的模式。由於這些廂型車明顯老舊，更容易被闖入與竊盜。此外，舊金山許多廂型車主將車停在街道上，因為沒有固定車道或受到保護的停車位，被偷車賊入侵時，很少引起注意。

廂型車竊盜案凸顯了舊金山汽車竊盜趨勢。根據舊金山警局紀錄，過去十年，舊金山竊賊偷走超過4萬4000輛汽車，其中，2015年偷車輛峰值超過6000輛。2019年的汽車盜竊案減少，疫情期間又再次增加。一般情況下，偷車賊被捕的希望不大。2022年，市府調查人員查獲約6.3%車輛竊盜舉報案件。

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