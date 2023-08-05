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聖荷西武裝搶案 賊躲天花板摔落被捕

記者葛歆睿／聖荷西報導
39歲萊多（左）和博伊德（右）涉嫌5月對聖荷西一家撲克屋進行武裝搶劫。萊多在案發當日就已經被捕，博伊德也於上周歸案，（聖荷西警察局提供）
39歲萊多（左）和博伊德（右）涉嫌5月對聖荷西一家撲克屋進行武裝搶劫。萊多在案發當日就已經被捕，博伊德也於上周歸案，（聖荷西警察局提供）

聖荷西警方上周逮捕5月武裝搶劫撲克屋的第二名嫌疑人時，嫌犯試圖爬進房屋閣樓躲藏，但從天花板上摔落，最終被捕。

聖荷西警察局3日表示，這起搶劫案發生於5月4日Ambrose Court 4000號街區的一所房屋內，位於赫利爾縣公園（Hellyer County Park）以北的Ramblewood社區。當時屋內有10多人正在玩撲克，兩名戴著面具的武裝嫌疑人砸碎後院拉門，闖入屋內命令所有人趴在地上，並索要錢財。

警方稱，兩名槍手攜帶贓物和3萬多元現金逃離現場。警察趕到後，在警犬的幫助下找到了其中一名39歲嫌疑人、聖荷西居民萊多（Ankhkoa Ledo），並在逮捕他時起出一些被盜財物和搶劫中使用的一把槍。

搶劫組警探後來確定第二名嫌疑人的身分，即39歲的博伊德（Nicholas Boyd），並獲得逮捕令。便衣警察7月26日在聖荷西的一處住宅找到博伊德，然而，他鎖上房門拒絕出來，當時屋內還有兩名有特殊需求的孩子。

警方稱，在對峙期間，博伊德試圖從閣樓逃脫，但他從天花板上摔落，掉進毗鄰住宅的浴室淋浴間。孩子們被安全疏散，警察繼續與博伊德談判，並勸服他最終投降，事件沒有進一步升級。

警方敦促任何了解此案或類似案件信息的人聯繫聖荷西警察局搶劫部門的孔特雷拉斯（Contreras）偵探，郵箱：[email protected]，電話：408-277-4166。

警察來逮捕博伊德時，他企圖爬閣樓逃跑，但從天花板上掉下來，掉進了毗鄰住宅的浴室淋...
警察來逮捕博伊德時，他企圖爬閣樓逃跑，但從天花板上掉下來，掉進了毗鄰住宅的浴室淋浴間。（聖荷西警察局提供）

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