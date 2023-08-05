聖荷西武裝搶案 賊躲天花板摔落被捕

39歲萊多（左）和博伊德（右）涉嫌5月對聖荷西一家撲克屋進行武裝搶劫。萊多在案發當日就已經被捕，博伊德也於上周歸案，（聖荷西警察局提供）

聖荷西 警方上周逮捕5月武裝搶劫撲克屋的第二名嫌疑人時，嫌犯試圖爬進房屋閣樓躲藏，但從天花板上摔落，最終被捕。

聖荷西警察局3日表示，這起搶劫案發生於5月4日Ambrose Court 4000號街區的一所房屋內，位於赫利爾縣公園（Hellyer County Park）以北的Ramblewood社區。當時屋內有10多人正在玩撲克，兩名戴著面具的武裝嫌疑人砸碎後院拉門，闖入屋內命令所有人趴在地上，並索要錢財。

警方稱，兩名槍手攜帶贓物和3萬多元現金逃離現場。警察趕到後，在警犬的幫助下找到了其中一名39歲嫌疑人、聖荷西居民萊多（Ankhkoa Ledo），並在逮捕他時起出一些被盜財物和搶劫中使用的一把槍。

搶劫組警探後來確定第二名嫌疑人的身分，即39歲的博伊德（Nicholas Boyd），並獲得逮捕令。便衣警察7月26日在聖荷西的一處住宅找到博伊德，然而，他鎖上房門拒絕出來，當時屋內還有兩名有特殊需求的孩子。

警方稱，在對峙期間，博伊德試圖從閣樓逃脫，但他從天花板上摔落，掉進毗鄰住宅的浴室淋浴間。孩子們被安全疏散，警察繼續與博伊德談判，並勸服他最終投降，事件沒有進一步升級。