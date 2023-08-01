Bob Lee命案 被告新律師質疑凶器

Bob Lee命案初步聽證會展開。(電視畫面截圖)

「舊金山 紀事報」報導，Bob Lee命案被告莫梅尼(Nima Momeni)的新任辯護律師7月31日對案件凶器處理提出質疑，試圖表明針對莫梅尼的證據薄弱，並且認為他的案子不會成立。

服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官、43歲的Bob Lee，4月間在舊金山街頭被人刺死。他曾幫Square公司推出Cash App，他生前的辦公室就在矽谷。

31日被視為是莫梅尼案初步聽證會的開始，是一次小規模審判。舊金山檢察官 與莫梅尼律師針對是否有足夠證據持續審判程序進行辯論。當日上午，檢察官讓警察描述Bob Lee被殺現場，以及對4月份案件兇器進行測試。

助理檢察官泰雷(Omid Talai)將數張犯為現場照片、作為顯示血腥現場與受害者證據。舊金山警察胡德(Cedric Hood)是第一個趕到刺殺現場的警員。他作證說，當時現場發現Bob Lee失去反應，血液失控地自胸部與臀部流出，對Bob Lee進行心肺復甦、並將送往附近醫院，Bob Lee之後在醫院過世。

辯護律師查格納(Saam Zangeneh)則質疑據稱是用來刺殺Bob Lee兇刀的檢測。

胡德表示，他被告知有一名可能是無家可歸男子、躺在據稱發生襲擊地點40呎處，由於明顯缺乏男子訊息，附近發現的刀上明顯缺乏指紋，或許調查並未具備應有的那樣完整。犯罪現場調查員崔克(Rosalym Chezk)作證表示，她用棉籤自兇刀上取得DNA 檢體，但並未進行指紋測試，以避免汙染DNA分析。

查格納的律師同事布瑞斯(Tony Brass)於舊金山高等法院法官杜法曼(Harry Dorfman)聽證會休息時間期間、在法庭室外告訴記者，現在所做是還原現場情況，想了解為何有些人並未受到質疑，為什麼沒有完成檢測。

莫梅尼5月與前辯護律師肯尼(Paula Canny)分道揚鑣，因存在利益衝突，並聘請邁阿密律師查格納接替。若莫梅尼罪名成立，可能面臨終身監禁。

針對包括法醫在內的調查人員提供證據，僅顯示刀柄上有莫梅尼的DNA，刀刃上到處都是Bob Lee的DNA，莫梅尼辯護律師的辯護策略是稱莫梅尼是出於自衛，死亡是意外。律師也辯稱，DNA證據並不如檢察官所說那樣堅靠。