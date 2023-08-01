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Bob Lee命案 被告新律師質疑凶器

編譯組╱7月31日綜合報導
Bob Lee命案初步聽證會展開。(電視畫面截圖)
Bob Lee命案初步聽證會展開。(電視畫面截圖)

舊金山紀事報」報導，Bob Lee命案被告莫梅尼(Nima Momeni)的新任辯護律師7月31日對案件凶器處理提出質疑，試圖表明針對莫梅尼的證據薄弱，並且認為他的案子不會成立。

服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官、43歲的Bob Lee，4月間在舊金山街頭被人刺死。他曾幫Square公司推出Cash App，他生前的辦公室就在矽谷。

31日被視為是莫梅尼案初步聽證會的開始，是一次小規模審判。舊金山檢察官與莫梅尼律師針對是否有足夠證據持續審判程序進行辯論。當日上午，檢察官讓警察描述Bob Lee被殺現場，以及對4月份案件兇器進行測試。

助理檢察官泰雷(Omid Talai)將數張犯為現場照片、作為顯示血腥現場與受害者證據。舊金山警察胡德(Cedric Hood)是第一個趕到刺殺現場的警員。他作證說，當時現場發現Bob Lee失去反應，血液失控地自胸部與臀部流出，對Bob Lee進行心肺復甦、並將送往附近醫院，Bob Lee之後在醫院過世。

辯護律師查格納(Saam Zangeneh)則質疑據稱是用來刺殺Bob Lee兇刀的檢測。

胡德表示，他被告知有一名可能是無家可歸男子、躺在據稱發生襲擊地點40呎處，由於明顯缺乏男子訊息，附近發現的刀上明顯缺乏指紋，或許調查並未具備應有的那樣完整。犯罪現場調查員崔克(Rosalym Chezk)作證表示，她用棉籤自兇刀上取得DNA檢體，但並未進行指紋測試，以避免汙染DNA分析。

查格納的律師同事布瑞斯(Tony Brass)於舊金山高等法院法官杜法曼(Harry Dorfman)聽證會休息時間期間、在法庭室外告訴記者，現在所做是還原現場情況，想了解為何有些人並未受到質疑，為什麼沒有完成檢測。

莫梅尼5月與前辯護律師肯尼(Paula Canny)分道揚鑣，因存在利益衝突，並聘請邁阿密律師查格納接替。若莫梅尼罪名成立，可能面臨終身監禁。

針對包括法醫在內的調查人員提供證據，僅顯示刀柄上有莫梅尼的DNA，刀刃上到處都是Bob Lee的DNA，莫梅尼辯護律師的辯護策略是稱莫梅尼是出於自衛，死亡是意外。律師也辯稱，DNA證據並不如檢察官所說那樣堅靠。

舊金山 DNA 檢察官

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