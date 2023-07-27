東灣團體聲援拉姆齊 稱有精神問題

反警察恐怖為拉姆齊創建的GoFundMe眾籌頁面，以支持其醫療需求，但在最近他又犯案消息傳出後，GoFundMe頁面已經被撤下。（取自Internet archive）

多個東灣社區組織，包括反警察恐怖項目（Anti Police-Terror Project）、亞裔 囚犯支持委員會（Asian Prisoner Support Committee）以及灣區亞太裔跨性別組織Lavender Phoenix等發布聯合聲明，稱本月21日在舊金山 襲擊88歲亞裔婆婆的27歲屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）有嚴重精神疾病史，呼籲為拉姆齊提供其應得的健康資源支持，同時也表示反對種族主義仇恨行為，聲援亞太裔社區。

聲明中指出，拉姆齊有嚴重精神疾病和頭部受創的病史，並已經了解拉姆齊並非是首次襲擊社區長者。反警察恐怖組織表示，他們「深切關注」受到襲擊的受害者的同時，為拉姆齊長期未獲得應有的幫助感到悲傷和憤怒：「這種悲慘的系統性失敗本來是可以避免的。」

聲明透露，在拉姆齊在2021年因時任屋崙華埠商會會長陳錫澎一案被捕後，反警察恐怖項目試圖聯繫他，但信被監獄 退回。在法官將拉姆齊送往加州瓦卡維爾醫療機構進行評估後，拉姆齊最終又回到了Santa Rita監獄。因此該組織認為，拉姆齊從未接受他所需的長期護理和治療，監獄環境更是加劇他原本的精神健康問題。

「舊金山標準報」報導，拉姆齊因襲擊陳錫澎被定罪後，於2022年緩刑釋放。阿縣法院紀錄顯示，拉姆齊要參加數十場聽證會，最近一次是在6月15日，標題為「緩刑部撤銷緩刑的請願書」；舊金山法庭紀錄還顯示，拉姆齊在另一起案件中被指控犯有破壞公物罪。

根據先前報導，拉姆齊被確認為無家可歸者，被診斷患有雙相情感障礙（Bipolar disorder）和精神分裂症(schizophrenia) 。2022年2月由反警察恐怖項目代他創建的GoFundMe眾籌頁面，已籌集了超1萬2000元以支持其醫療需求，但在本次案件消息傳出後，GoFundMe頁面已經被撤下。

陳錫澎日前向本報表示，在去年上庭期間就見到有多名拉姆齊支持者，還為他發起眾籌。他表示，很同情精神疾病患者，但為罪犯籌款「是在變相鼓勵犯罪」，並質疑了拉姆齊的真實精神狀況。

拉姆齊已經在25日首次出庭。檢察官安德森 (Jamal Anderson) 要求法Victor Hwang在審判期間拘留拉姆齊。下一次開庭日期為8月7日，如果罪名成立，拉姆齊將面臨10 多年的州監獄監禁。