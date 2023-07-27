我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

東灣團體聲援拉姆齊 稱有精神問題

記者張曼琳╱舊金山報導
反警察恐怖為拉姆齊創建的GoFundMe眾籌頁面，以支持其醫療需求，但在最近他又犯案消息傳出後，GoFundMe頁面已經被撤下。（取自Internet archive）
反警察恐怖為拉姆齊創建的GoFundMe眾籌頁面，以支持其醫療需求，但在最近他又犯案消息傳出後，GoFundMe頁面已經被撤下。（取自Internet archive）

多個東灣社區組織，包括反警察恐怖項目（Anti Police-Terror Project）、亞裔囚犯支持委員會（Asian Prisoner Support Committee）以及灣區亞太裔跨性別組織Lavender Phoenix等發布聯合聲明，稱本月21日在舊金山襲擊88歲亞裔婆婆的27歲屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）有嚴重精神疾病史，呼籲為拉姆齊提供其應得的健康資源支持，同時也表示反對種族主義仇恨行為，聲援亞太裔社區。

聲明中指出，拉姆齊有嚴重精神疾病和頭部受創的病史，並已經了解拉姆齊並非是首次襲擊社區長者。反警察恐怖組織表示，他們「深切關注」受到襲擊的受害者的同時，為拉姆齊長期未獲得應有的幫助感到悲傷和憤怒：「這種悲慘的系統性失敗本來是可以避免的。」

聲明透露，在拉姆齊在2021年因時任屋崙華埠商會會長陳錫澎一案被捕後，反警察恐怖項目試圖聯繫他，但信被監獄退回。在法官將拉姆齊送往加州瓦卡維爾醫療機構進行評估後，拉姆齊最終又回到了Santa Rita監獄。因此該組織認為，拉姆齊從未接受他所需的長期護理和治療，監獄環境更是加劇他原本的精神健康問題。

「舊金山標準報」報導，拉姆齊因襲擊陳錫澎被定罪後，於2022年緩刑釋放。阿縣法院紀錄顯示，拉姆齊要參加數十場聽證會，最近一次是在6月15日，標題為「緩刑部撤銷緩刑的請願書」；舊金山法庭紀錄還顯示，拉姆齊在另一起案件中被指控犯有破壞公物罪。

根據先前報導，拉姆齊被確認為無家可歸者，被診斷患有雙相情感障礙（Bipolar disorder）和精神分裂症(schizophrenia) 。2022年2月由反警察恐怖項目代他創建的GoFundMe眾籌頁面，已籌集了超1萬2000元以支持其醫療需求，但在本次案件消息傳出後，GoFundMe頁面已經被撤下。

陳錫澎日前向本報表示，在去年上庭期間就見到有多名拉姆齊支持者，還為他發起眾籌。他表示，很同情精神疾病患者，但為罪犯籌款「是在變相鼓勵犯罪」，並質疑了拉姆齊的真實精神狀況。

拉姆齊已經在25日首次出庭。檢察官安德森 (Jamal Anderson) 要求法Victor Hwang在審判期間拘留拉姆齊。下一次開庭日期為8月7日，如果罪名成立，拉姆齊將面臨10 多年的州監獄監禁。

監獄 舊金山 亞裔

上一則

回鍋選聖荷西市議員 朱感生挑戰柯恩

下一則

金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網

延伸閱讀

涉毆88歲婦 兇嫌是仇亞累犯 也曾攻擊前屋崙華埠商會會長

涉毆88歲婦 兇嫌是仇亞累犯 也曾攻擊前屋崙華埠商會會長
印度部落女子遭辱事件延燒 鄰省居民憂遭報復出逃

印度部落女子遭辱事件延燒 鄰省居民憂遭報復出逃
布蘭特油價 站回80美元

布蘭特油價 站回80美元
阿罕布拉橋屋被買走 新主人：先修屋頂、除黴

阿罕布拉橋屋被買走 新主人：先修屋頂、除黴
退休族增幅大於新鮮人 勞動市場重整衝擊經濟成長

退休族增幅大於新鮮人 勞動市場重整衝擊經濟成長

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美