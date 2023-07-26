預防鴉片類藥物濫用和中風護理有佳績 聖縣醫療獲表彰

聖他克拉拉谷醫療保健及其三家醫院，因在預防鴉片類藥物濫用障礙和中風護理方面卓有成就而受到表彰。(本報檔案圖）

聖他克拉拉谷醫療保健（Santa Clara Valley Health，SCVH）及其屬下三家醫院：聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center，SCVMC）、歐康納醫院（O'Connor Hospital）和聖路易斯地區醫院（St. Louise Regional Hospital），因防止鴉片類藥物濫用障礙付出的努力而獲得了加州 醫院評比（Cal Hospital Compare，CHC) 的認可，並因在中風 護理方面取得的成就而獲得了美國心臟協會（American Heart Association）的認可。

CHC是一項績效報告計畫，由多方利益相關者組成的董事會管理。CHC在2023年鴉片類藥物榮譽榜中，表彰了聖他克拉拉谷醫療保健的上述三家醫院。因為它們增加了住院患者接受成癮治療的機會，減少了鴉片類藥物相關死亡人數，三醫院被授予「卓越進展」（Excellent Progress）評級。上榜醫院無一例外，都確立並採用了最佳方法治療鴉片類藥物使用障礙患者，在應用跨領域鴉片類藥物管理的同時，還發起並分析了藥物過量的預防方法。

美國每天有300多人因過量服用鴉片類藥物而死亡。聖他克拉拉谷醫療保健首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，十分榮幸因為幫助緩解新興的鴉片類藥物使用障礙流行病而獲得認可，「不幸的是，鴉片類藥物危機正在持續加劇，並將給醫療保健系統帶來更大的壓力。」

聖他克拉拉谷醫療保健還獲得了美國心臟協會的最高榮譽，被授予「防治中風金獎」（Stroke GOLD PLUS Award），以及在實現中風治療和II型糖尿病管理和預防特定目標方面的認可。 這一稱號凸顯了聖他克拉拉谷醫療保健為患者提供優質護理所做的努力，並符合基於中風治療具體證據的最新研究指南。

美國心臟協會前任主席兼俄亥俄州 立大學韋克斯納醫學中心（The Ohio State University Wexner Medical Center）執行長、美國心臟病學會會員沃納（John Warner）表示：「聖他克拉拉谷醫療保健致力於照顧社區中需要心血管護理的人們。遵循美國心臟協會質量改進方案的醫院，通常會看到治療效果得到改善、再入院次數減少、且死亡率降低。這對醫療保健系統、家庭和社區來說是一個勝利。」