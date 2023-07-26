我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

預防鴉片類藥物濫用和中風護理有佳績 聖縣醫療獲表彰

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖他克拉拉谷醫療保健及其三家醫院，因在預防鴉片類藥物濫用障礙和中風護理方面卓有成就而受到表彰。(本報檔案圖）
聖他克拉拉谷醫療保健及其三家醫院，因在預防鴉片類藥物濫用障礙和中風護理方面卓有成就而受到表彰。(本報檔案圖）

聖他克拉拉谷醫療保健（Santa Clara Valley Health，SCVH）及其屬下三家醫院：聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center，SCVMC）、歐康納醫院（O'Connor Hospital）和聖路易斯地區醫院（St. Louise Regional Hospital），因防止鴉片類藥物濫用障礙付出的努力而獲得了加州醫院評比（Cal Hospital Compare，CHC) 的認可，並因在中風護理方面取得的成就而獲得了美國心臟協會（American Heart Association）的認可。

CHC是一項績效報告計畫，由多方利益相關者組成的董事會管理。CHC在2023年鴉片類藥物榮譽榜中，表彰了聖他克拉拉谷醫療保健的上述三家醫院。因為它們增加了住院患者接受成癮治療的機會，減少了鴉片類藥物相關死亡人數，三醫院被授予「卓越進展」（Excellent Progress）評級。上榜醫院無一例外，都確立並採用了最佳方法治療鴉片類藥物使用障礙患者，在應用跨領域鴉片類藥物管理的同時，還發起並分析了藥物過量的預防方法。

美國每天有300多人因過量服用鴉片類藥物而死亡。聖他克拉拉谷醫療保健首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，十分榮幸因為幫助緩解新興的鴉片類藥物使用障礙流行病而獲得認可，「不幸的是，鴉片類藥物危機正在持續加劇，並將給醫療保健系統帶來更大的壓力。」

聖他克拉拉谷醫療保健還獲得了美國心臟協會的最高榮譽，被授予「防治中風金獎」（Stroke GOLD PLUS Award），以及在實現中風治療和II型糖尿病管理和預防特定目標方面的認可。 這一稱號凸顯了聖他克拉拉谷醫療保健為患者提供優質護理所做的努力，並符合基於中風治療具體證據的最新研究指南。

美國心臟協會前任主席兼俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（The Ohio State University Wexner Medical Center）執行長、美國心臟病學會會員沃納（John Warner）表示：「聖他克拉拉谷醫療保健致力於照顧社區中需要心血管護理的人們。遵循美國心臟協會質量改進方案的醫院，通常會看到治療效果得到改善、再入院次數減少、且死亡率降低。這對醫療保健系統、家庭和社區來說是一個勝利。」

中風 俄亥俄州 加州

上一則

認識前列腺肥大及治療方法 安樂居詳解

下一則

加州撥1600萬 助調查失蹤原住民

延伸閱讀

聖荷西明年選戰籌款 8月開跑

聖荷西明年選戰籌款 8月開跑
高血壓、心房顫動恐釀中風 醫籲留意2大數據警訊

高血壓、心房顫動恐釀中風 醫籲留意2大數據警訊
泰勒絲下周南灣開唱 警方禁開停車場派對

泰勒絲下周南灣開唱 警方禁開停車場派對
金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣
泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大