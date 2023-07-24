台裔生迷三國 為張飛讀原著 上網開課、組社團揪同好

三國演義卡牌組直到現在仍可以拿來當作遊戲對戰卡。寓教於樂的方式，讓孩子從玩中學，激發學習的動力。(記者孫愛薇╱攝影)

居住在矽谷 的台裔混血國中生王波斯，目前自學在家就讀八年級。在母親王鳳儀的教導下，意外開啟他迷上三國演義的研習之路。他進而研讀三國演義文言文，只為了想更了解原著表達的內容。

波斯從四歲開始，王鳳儀用三國人物卡來教他認字。每張卡片都是王鳳儀從網路找圖案，然後親手製作完成，不僅可以教認字、教三國人物故事，還可以寫上攻擊力防禦力等數字，作為對戰遊戲卡片來玩。玩卡片同時也教會王波斯算數學，通過寓教於樂的方式，讓波斯從此迷上三國。

一開始無法閱讀中文的波斯，是用聽中文說書的方式，來聽完三國演義所有故事內容，由中國中央電視台2010年所製作95集的「三國」連續劇，總片長70多小時，他仔仔細細看了三遍。

王波斯在家自學，平常就鑽研三國演義原著內容。(記者孫愛薇╱攝影)

迷上三國的波斯，連三國的電動也不放過。他一天一小時的玩三國電動，溫習三國裡發生的每個故事情節與人物角色，甚至因此想學會閱讀三國演義原著。在媽媽的陪同下，他學會了艱深的文言文。在採訪中，波斯隨手讀出一段原文：「某姓張，名飛，字翼德。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。」這段張飛出場的敘述，是桃園三結義的開始，他非常喜歡。

大多數的在美台裔二代不一定能流利閱讀中文，但王波斯憑藉對三國演義的熱愛，連原著都鑽研了解。(記者孫愛薇╱攝影)

波斯對於三國裡每個人物的故事都深深著迷，對於書中的每位英雄都產生共鳴。他非常喜歡諸葛亮跟周瑜的故事，「既生瑜，何生亮」，他最喜歡周瑜，理解周瑜的人物角色和他的情懷。

然而喜愛三國的波斯，在灣區 卻找不到三國同好可以分享。自學在家的他只能透過網路找到同樣喜愛三國的朋友，找來找去只找到一位在台灣的網友。所以他開設了YouTube三國頻道，還有臉書三國社團，希望可以找到更多同好一起討論。

在自己開設的網路頻道中，波斯就分享自己研讀呂布墳墓的考古資料。他指出，三國演義中呂布持方天畫戟武器。但在真實的考古中，呂布在當時的朝代最有可能拿到是一支長矛。方天畫戟是在之後朝代才出現的，是三國演義作者給呂布一個威武的武器稱號而已。

這組三國演義卡牌為王鳳儀在王波斯四歲時製作的，開啟王波斯對三國的熱愛。(記者孫愛薇╱攝影)

苦無三國同好分享的現況下，波斯更開設線上三國課程，直接教導有興趣的人來認識三國。波斯開設的三國線上課程，每周一小時，已經收滿六位學生，學生來自四面八方，甚至遠到澳洲 ，都來聽波斯的線上三國課。

王鳳儀表示除了利用三國幫助波斯打好中文基礎外，她認為，學習中文就是要能夠學以致用。她一方面鼓勵波斯上網開班教授三國，一方面尋找更多適合波斯練習中文的機會。波斯這三年來加入由杜立崑醫師成立的北美中文辯論隊，已經能自己完成中文打字寫辯論稿，在國際辯論大賽時還有東吳大學專業辯手指導中文辯論內容。這些活動都奠定波斯更好的中文基礎。

對於未來，波斯希望可以在灣區找到同樣喜愛三國演義的同好，可以和他分享故事裡的細節，以及他所發現的歷史推演。他目前已經組織一個「波斯說三國」社團，期待更多同好的加入，一起專研三國歷史。