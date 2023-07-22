金門公園馬球場8月音樂會 有譜了

金門公園馬球場舉辦年度系列音樂會的提案，似乎正在向前推進。（美聯社）

舊金山 音樂會組織者和市公園局（Recreation and Park Department）與一名市議員達成協議後，一項從2024年開始在金門公園（Golden Gate Park）馬球場（Polo Fields）舉辦年度系列音樂會的提案，似乎正在向前推進。

公園局官員21日聲明表示，音樂會發起人Another Planet Entertainment同意，針對8月份一年一度的Outside Lands音樂節結束後的那個周末，在馬球場地舉辦多達三場音樂會一事，他們將在計畫中允許更多的社區參與。

陳詩敏（Connie Chan）市議員代表列治文（Richmond）區（金門公園的大部分區域位於列治文區）。她曾表示，要擱置音樂會的審批程序，稱Another Planet Entertainment公司的行動太快，沒有充分聽取她的選民的意見。她的說法激怒了一些人，這些人認為音樂會將為這座急需經濟和娛樂的城市帶來繁榮。

不過，陳詩敏周五在一份聲明中表示，公園局和Another Planet Entertainment已同意她的要求，進行更廣泛的對話。「有了這份初步協議，公園局承諾將繼續與我們的社區開展外聯活動，確保他們關切的問題得到傾聽，同時為列治文和整個城市帶來利益，」她說，「我們的對話使社區意見在這一過程中得以被優先考慮、確保了所有工人都能獲得現行工資，並提出了振興市中心的具體措施。」

公園局補充說明，這些音樂會將與Outside Lands的音樂會分開，規模也相對較小，並將使用 Outside Lands音樂節的部分基礎設施，將「最大限度地減少對公園的影響」。音樂會的製作方還將提供往返馬球場的免費Muni車票。

該協議還包括Another Planet Entertainment公司在這三年裡，每年在Civic Center Plaza、聯合廣場（Union Square）和Embarcadero舉辦三場免費的市中心音樂會，這是市議會成員建議在城市東部舉辦音樂會的結果。此外，提案還增加了日落（Sunset）區和列治文區的社區福利 資金，每個社區增加1萬元。

公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）稱該協議是一個「雙贏方案」，既能讓該部門維護其綠地，又能為居民創造機會，讓他們在前排欣賞Another Planet Entertainment公司提供的 「世界級娛樂節目」。

據公園局稱，Another Planet Entertainment與舊金山市合作舉辦Outside Lands已達15年之久。擬議的音樂會預計還將創造「數百個」工作崗位，為期兩天的活動將帶來140萬美元的收入，為期三天的活動將帶來210萬美元的收入。

該提案有待市議會9月進行表決，列治文區規畫協會將在8月9日舉辦一次社區公聽會議。