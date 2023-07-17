中文學校聯合會會長交接 頒發獎學金
北加州中文學校聯合會第45屆年會暨會長交接儀式15日晚間在南灣舉辦。當天活動，有歌唱、有抽獎還有優秀學子的獎學金頒發，現場來賓雲集。僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍、多位僑務榮譽職、佛利蒙市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、薩拉度加副市長趙嬿等多位民選官員共同出席。
會長交接由舊金山辦事處副處長朱永昌監交，並代表委員長徐佳青頒發賀狀予新任會長單聖玲、副會長東灣中文學校校長李娜亞，以及卸任第44屆會長王婉君，感謝她們對聯合會的付出與貢獻。
金山灣區僑教中心莊雅淑主任致詞，感謝45年來中文學校聯合會的付出，凝聚社區力量、傳揚文化。卸任會長王婉君這一年來舉辦多項活動，有兒童體驗營、教師培訓活動，還有學術比賽，讓孩子們有平台可以發揮。新任會長單聖玲也能在良好的基礎上，繼續推廣華語文。
單聖玲表示，很榮幸可以接任中校聯合會會長職位。她說，中文學校聯合會是一個團隊的合作，一屆一屆傳承下來，服務的對象是中文學校的校長老師。有來賓們的大力贊助，讓活動都辦出影響力，「全人教育，尊榮文化，從每個人身上做起。」
王婉君表示，感謝來賓對中文學校聯合會的支持，也謝謝大家對海外華文教育的執著。她說，不論科技有多新，環境有多艱難，老師們殷殷學習的態度與對教育的初心與熱情，始終不受影響：「中校聯合會讓我學習到許多處人處事的方法，總歸一句『心誠則靈』。不管是做事還是待人，誠心誠意就會成功。」
儀式最感人的一幕是，新舊會長與在場所有北加州中文學校聯合會歷屆前會長一同切下蛋糕，展現中校聯合會是一個合作團隊，所有的前後任會長，都是互相幫助支援、不離不棄，讓聯合會越做越好。
活動中安排頒發李徐葉梅女士紀念獎學金給華裔優秀學子。獲獎學子有：三谷慈濟人文學校張瀚予與劉枳彤、博愛中文學校林嘉寶與溫苡安、國語語文學校王雅宣、聖荷西中文學校顧凱芃、西谷中文學校曾令宇、費利蒙中文學校劉雅靖。
其中王雅宣曾獲得全美2023年學生心理健康之聲獎 (SVMHA)，以及2022年贏得由蘋果公司舉辦的「全球開發者大會Swift 學生挑戰賽」。除中英文能流利溝通外，她還寫了一手好書法，在過年時都會以志工身分贊助中文學校的春節書法活動。
活動在150多位來賓與所有的老師一起合唱「我的未來不是夢」中畫下句點，用這首歌代表著老師像是帶著希望的光，帶領孩子們築夢踏實，用光的方式，一個一個點亮孩子們的心。
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