中文學校聯合會會長交接 頒發獎學金

卸任會長王婉君(右二)傳交印信給新任會長單聖玲(左)，由經濟文化辦事處副處長朱永昌(中)監交，完成會長交接儀式。(受訪者提供)

北加州 中文學校聯合會第45屆年會暨會長交接儀式15日晚間在南灣舉辦。當天活動，有歌唱、有抽獎還有優秀學子的獎學金頒發，現場來賓雲集。僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍、多位僑務榮譽職、佛利蒙市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、薩拉度加副市長趙嬿等多位民選官員共同出席。

會長交接由舊金山辦事處副處長朱永昌監交，並代表委員長徐佳青頒發賀狀予新任會長單聖玲、副會長東灣中文學校校長李娜亞，以及卸任第44屆會長王婉君，感謝她們對聯合會的付出與貢獻。

金山灣區僑教中心莊雅淑主任致詞，感謝45年來中文學校聯合會的付出，凝聚社區力量、傳揚文化。卸任會長王婉君這一年來舉辦多項活動，有兒童體驗營、教師培訓活動，還有學術比賽，讓孩子們有平台可以發揮。新任會長單聖玲也能在良好的基礎上，繼續推廣華語文。

單聖玲表示，很榮幸可以接任中校聯合會會長職位。她說，中文學校聯合會是一個團隊的合作，一屆一屆傳承下來，服務的對象是中文學校的校長老師。有來賓們的大力贊助，讓活動都辦出影響力，「全人教育 ，尊榮文化，從每個人身上做起。」

王婉君表示，感謝來賓對中文學校聯合會的支持，也謝謝大家對海外華文教育的執著。她說，不論科技有多新，環境有多艱難，老師們殷殷學習的態度與對教育的初心與熱情，始終不受影響：「中校聯合會讓我學習到許多處人處事的方法，總歸一句『心誠則靈』。不管是做事還是待人，誠心誠意就會成功。」

北加州中文學校聯合會全體前後任會長出席年會，象徵聯合會的團結合作。(受訪者提供)

儀式最感人的一幕是，新舊會長與在場所有北加 州中文學校聯合會歷屆前會長一同切下蛋糕，展現中校聯合會是一個合作團隊，所有的前後任會長，都是互相幫助支援、不離不棄，讓聯合會越做越好。

活動中安排頒發李徐葉梅女士紀念獎學金給華裔優秀學子。獲獎學子有：三谷慈濟人文學校張瀚予與劉枳彤、博愛中文學校林嘉寶與溫苡安、國語語文學校王雅宣、聖荷西中文學校顧凱芃、西谷中文學校曾令宇、費利蒙中文學校劉雅靖。

昨天的年會活動中，頒發李徐葉梅女士紀念獎學金給予華裔優秀學子。(受訪者提供)

其中王雅宣曾獲得全美2023年學生心理健康之聲獎 (SVMHA)，以及2022年贏得由蘋果公司舉辦的「全球開發者大會Swift 學生挑戰賽」。除中英文能流利溝通外，她還寫了一手好書法，在過年時都會以志工身分贊助中文學校的春節書法活動。

活動在150多位來賓與所有的老師一起合唱「我的未來不是夢」中畫下句點，用這首歌代表著老師像是帶著希望的光，帶領孩子們築夢踏實，用光的方式，一個一個點亮孩子們的心。