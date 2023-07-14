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熱出病來 亞太裔10年急診數增5成 醫：喝室溫水或冷水降溫

記者劉先進／屋崙報導
屋崙亞健社家庭醫生金柏莉·張說，2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。（記者劉先進 ／翻攝）
屋崙亞健社家庭醫生金柏莉·張說，2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。（記者劉先進 ／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）13日舉行在線講座，主題為「生活在酷熱之中——最危險的氣候威脅」。屋崙亞健社家庭醫生金柏莉·張（Kimberly Chang）說，研究發現，從2005年到2015年，亞太裔因酷熱相關疾病到急診科就診的比例增加53%，增幅在所有族裔中排名第二，僅次於非裔。2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。

洛杉磯加大城市環境研究副主任特納（V. Kelly Turner）說，高溫有幾種，一類是極端高溫，在未來會變得更長時間、更嚴重。人類在區域內建設城市的方式使情況變得更糟，因為建造大量的建築物和不透水的東西，產生城市熱島效應，使城市有時比未開發的地方更熱。另外，就是人類的熱負擔。這是人們在日常生活中感受熱量的方式，是對加州人生活質量影響最大的一環，也是最不公平的一環。「事關人們可以使用什麼樣的綠色等基礎設施？要解決極端高溫和不公平問題，更具體地考慮建設遮陽基礎設施。」

她說，根據實驗室中使用的綜合指標測量，建一個遮陽結構，可以將人體溫度降低約30至40華氏度。大多數加州人生活在遮陽沙漠中，但城市遮陽分布非常不公平。在洛杉磯帕科馬（Pacoima）社區調查發現，學校在中午時段的遮蔭率不到10%。而這正是孩子們課間休息和吃午飯的時間。

金柏莉·張說，每個人都會受到極端高溫的影響，在所有與天氣相關的災害中，酷熱是最致命的災害之一。最容易受到與高溫相關的健康問題影響的是老年人，他們不能很好地調節體溫。此外還有殘疾人和慢性病患者、懷孕者，年幼孩子等，那些不容易獲得空調或沒有辦法進入自然陰涼處的城市居民。

她說，研究發現，從2005年到2015年，亞裔因熱相關疾病到急診科就診的比例增加了53%。2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。加州有4649個亞裔經營的農場，其中佛萊斯諾縣受極端高溫影響最大，有802個亞裔經營的農場。在加州受極端高溫影響最大的縣中，估計有66萬1666名亞裔可能受到影響，有9萬6504人是65歲及以上的老人，12萬4619名14歲及以下的兒童。

金柏莉·張表示，她在屋崙工作，當地是城市社區，有很多空調和冷卻中心。但她的很多病人，生活在擁擠的條件下，住在沒有電梯的樓房內。且不少病人是老年人，這些都是風險因素。有時老人需電解質水，但患有糖尿病，不敢攝入電解質與糖分，「但你可能確實需要一些糖。因新陳代謝加快，身體正在消耗糖分，試圖保持涼爽。亞裔社區整天喝熱水，我建議喝室溫水甚至冷水，保持核心溫度較低。」

洛杉磯加大城市環境研究副主任特納說，要在學校多建遮陽設施，在高溫天氣來臨時，給孩...
洛杉磯加大城市環境研究副主任特納說，要在學校多建遮陽設施，在高溫天氣來臨時，給孩子們降溫。（記者劉先進／翻攝）

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