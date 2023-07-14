熱出病來 亞太裔10年急診數增5成 醫：喝室溫水或冷水降溫

屋崙亞健社家庭醫生金柏莉·張說，2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。（記者劉先進 ／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）13日舉行在線講座，主題為「生活在酷熱之中——最危險的氣候威脅」。屋崙亞健社家庭醫生金柏莉·張（Kimberly Chang）說，研究發現，從2005年到2015年，亞太裔因酷熱相關疾病到急診科就診的比例增加53%，增幅在所有族裔中排名第二，僅次於非裔。2004年至2018年，亞太裔因高溫 而死亡的人數為194人。

洛杉磯加大城市環境研究副主任特納（V. Kelly Turner）說，高溫有幾種，一類是極端高溫，在未來會變得更長時間、更嚴重。人類在區域內建設城市的方式使情況變得更糟，因為建造大量的建築物和不透水的東西，產生城市熱島效應，使城市有時比未開發的地方更熱。另外，就是人類的熱負擔。這是人們在日常生活中感受熱量的方式，是對加州 人生活質量影響最大的一環，也是最不公平的一環。「事關人們可以使用什麼樣的綠色等基礎設施？要解決極端高溫和不公平問題，更具體地考慮建設遮陽基礎設施。」

她說，根據實驗室中使用的綜合指標測量，建一個遮陽結構，可以將人體溫度降低約30至40華氏度。大多數加州人生活在遮陽沙漠中，但城市遮陽分布非常不公平。在洛杉磯帕科馬（Pacoima）社區調查發現，學校在中午時段的遮蔭率不到10%。而這正是孩子們課間休息和吃午飯的時間。

金柏莉·張說，每個人都會受到極端高溫的影響，在所有與天氣相關的災害中，酷熱是最致命的災害之一。最容易受到與高溫相關的健康問題影響的是老年人，他們不能很好地調節體溫。此外還有殘疾人和慢性病患者、懷孕者，年幼孩子等，那些不容易獲得空調或沒有辦法進入自然陰涼處的城市居民。

她說，研究發現，從2005年到2015年，亞裔 因熱相關疾病到急診科就診的比例增加了53%。2004年至2018年，亞太裔因高溫而死亡的人數為194人。加州有4649個亞裔經營的農場，其中佛萊斯諾縣受極端高溫影響最大，有802個亞裔經營的農場。在加州受極端高溫影響最大的縣中，估計有66萬1666名亞裔可能受到影響，有9萬6504人是65歲及以上的老人，12萬4619名14歲及以下的兒童。